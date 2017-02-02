Aydın’ın tanıtım yüzü asırlık çınar hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Ziyaretli Mahallesinde ikamet eden 104 yaşındaki asırlık çınar İbrahim Budak vefat etti. Budak, kısa bir süre önce uzun yaşamla ilgili olarak hazırlanan bir programa konuk olmuştu.

Uzun ömürlü insanların yaşadığı yer olarak lanse edilen ve yaşlı nüfusu oldukça fazla olan Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Ziyaretli mahallesi Karabağlar mevkiinde yaşayan 104 yaşındaki İbrahim Budak, geçirdiği ani rahatsızlık üzerine dün gece hayatını kaybetti.

Bozdoğan’ın asırlık çınarlarından biri olan İbrahim Budak’ın bir gün önce maaş çekmek için ilçe merkezine geldiği ve herhangi bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi. Giydiği körüklü çizmeler ile ünlenen İbrahim Budak, yakın zamanda yazılı ve görsel basında haberlere konu olmuştu.

Vefatı nedeniyle Bozdoğanlıları üzen, İbrahim Budak’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, Ziyaretli Mahalesi Karabağlar mevkiinde bulan Karadutluk Mezarlığına defnedildi. (İHA)