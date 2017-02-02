Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
02 Şubat 2017
Bozdoğan, Yaşam

Aydın’ın tanıtım yüzü asırlık çınar hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Ziyaretli Mahallesinde ikamet eden 104 yaşındaki asırlık çınar İbrahim Budak vefat etti. Budak, kısa bir süre önce uzun yaşamla ilgili olarak hazırlanan bir programa konuk olmuştu.
Uzun ömürlü insanların yaşadığı yer olarak lanse edilen ve yaşlı nüfusu oldukça fazla olan Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Ziyaretli mahallesi Karabağlar mevkiinde yaşayan 104 yaşındaki İbrahim Budak, geçirdiği ani rahatsızlık üzerine dün gece hayatını kaybetti.
Bozdoğan’ın asırlık çınarlarından biri olan İbrahim Budak’ın bir gün önce maaş çekmek için ilçe merkezine geldiği ve herhangi bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi. Giydiği körüklü çizmeler ile ünlenen İbrahim Budak, yakın zamanda yazılı ve görsel basında haberlere konu olmuştu.
Vefatı nedeniyle Bozdoğanlıları üzen, İbrahim Budak’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, Ziyaretli Mahalesi Karabağlar mevkiinde bulan Karadutluk Mezarlığına defnedildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Sanayi ve tarım kesiminden Söke-Milas karayolu için uyarı geldi
Share

BENZER HABERLER

Salih, Arkadaşları Tarafından Toprağa Gömülmüş

Salih, Arkadaşları Tarafından Toprağa Gömülmüş

Özakcan’dan, Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 86. yıl mesajı

Özakcan’dan, Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 86. yıl mesajı

Efeler Belediyesi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne üye olacak

Efeler Belediyesi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne üye olacak

AYÇEP, CHP İL ÖRGÜTÜNDEN DESTEK İSTEDİ

AYÇEP, CHP İL ÖRGÜTÜNDEN DESTEK İSTEDİ

Düzensiz spor yapmanın risklerine dikkat

Düzensiz spor yapmanın risklerine dikkat

AYIN ŞOFÖRÜ ÖDÜLÜNÜ ÖZAKCAN’DAN ALDI

AYIN ŞOFÖRÜ ÖDÜLÜNÜ ÖZAKCAN’DAN ALDI

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,7444

    • Euro

      4,0318

    • BIST

      87.394

    • Altın

      146,3343

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE