Aydın’da tütün kırımı başladı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde geçtiğimiz yıllarda yaygın olmasına rağmen gittikçe azalan tütün yetiştiriciliğini sürdürmeye çalışan üreticiler, yeni hasat sezonunun başlamasıyla birlikte kırım işlemlerine başlandı.

Geçtiğimiz yıllarda ekimi daha çok yapılan tütün yetiştiriciliği, Bozdoğan’ın Örentaht Mahallesinde yaşatılmaya çalışılıyor. Son yıllarda Örentaht Mahallesinde ekimi yeniden yaygınlaşan tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlanması bekleniyor. Gece geç saatlerde başlayan tütün kırımı sabah güneşinin ardından bir müddet daha devam ettikten sonra sona eriyor.

Tütün yapraklarının sabah erken saatlerde kırımının yapıldığını belirten tütün yetiştiricisi İsmail Yılmaz, “Hava sıcakken kırılması zor olan tütün kırma işine gün ağarmadan önce başlıyoruz. Güneş doğduktan bir müddet sonra tütün kırma işine son veriyoruz.

Bir kişi yaklaşık 50 kilogram tütün kırarken, kırılan tütünler şişler yardımıyla dizilerek sergide kurutuluyor. Bir dönümden 50 kilogram veya 75 kilogram kuru tütün elde ediyoruz. Bir dönümde bu kilogramlardan fazla tütün elde edilirse, elde dilen tütün kaliteli tütün olma vasfını kaybediyor. Ağustos ayının sonlarına kadar kırım işi devam ediyor. Tütün kırımı ve kurutma işi bittikten sonra paketlenerek satım için hazır hale getiriliyor. Geçen yıl iyi tütünü tüccar kilogramı 17 TL’ den satın aldı. Bu sene fiyatın biraz daha iyi olmasını bekliyoruz” dedi. (İHA)