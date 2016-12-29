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29 Aralık 2016
Bozdoğan

Aydın’da Köy Yolları Kapandı

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Aydın’ın Bozdoğan İlçesi’nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Yatağan-Muğla karayolu ve 20’ye yakın köyün yolları ulaşıma kapandı.
Sabahın erken saatlerinde itibaren yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı gece saatlerinde etkisini daha da artırdı. Bozdoğan-Yatağan yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken,20’ye yakın dağ köylerine ulaşım sağlanamıyor. Bazı bölgelerde 20 Santimi bulan kar kalınlığı hayatı olumsuz yönde etkilerken çok sayıda aracın da yolda kaldığı öğrenildi. Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak ve ulaşımı kapanan köy yollarının açılması için kriz masası oluşturduklarını söyledi. Karayollarına ait ekiplerin Bozdağ bölgesinde kar küreme çalışması yapmasından dolayı bölgede sıkıntı yaşandığını dile getiren Başkan Apaydın, Büyükşehir belediyesinden yardım talep ettiklerini açıkladı. Büyükşehir belediyesine at iş makinelerinin tuzlama çalışmalarına başladığını belirten başkan Apaydın, Bozdoğan belediyesine ait 3 greyder ile 2 kepçenin çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
Başkan Apaydın ayrıca Vatandaşların mecbur kalmadıkları sürece araçla trafiğe çıkmamaları konusunda da uyardı. (İHA)

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