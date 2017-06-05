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05 Haziran 2017
Bozdoğan, Çevre

ARAPAPIŞTI’YA ZİYARETÇİ AKINI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ‘Dünyanın 8. harikası’ diyerek hizmete açtığı Bozdoğan’ın Kemer Barajı’ndaki Arapapıştı Kanyonu, ziyaretçi akınına uğruyor.
Doğal oluşumunun yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir yer olan kanyon, Efeler ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş ile buluşuyor.
Her geçen gün ilgi artarken ziyaretçilerinin uğrak yeri olan Arapapıştı kanyonunu tekne ile gezen vatandaşlar, eşsiz güzellikte olan doğaya hayran kaldılar. Bol bol fotoğraf çekilip doğayı inceleyen vatandaşlar, gezi sonrasında unutamayacakları bir gün geçirdiklerini ifade ettiler.
Dünyanın 8. Harikasını Aydınlılarla buluşturan ve bu harika yeri görme fırsatını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden vatandaşlar “Daha önce böylesine güzel bir dünya harikasının farkında bile değildik. Tekne gezisi yaptık, doğanın güzelliği karşısında adeta kendimizden geçtik. Gerçekten çok etkilendik. Arapapıştı Kanyonu’nu gezip görmemizi sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz” dediler.
380 metre yüksekliğinde, 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğa harikası olan Arapapıştı Kanyonunda kaya mezarları, harika bir doğal güzellik, birçok bitki örtüsü ve birçoğu kitaplarda gördüğümüz hayvanlar bulunuyor. Bozdoğan’ın Kemer Barajı’ndaki Arapapıştı Kanyonu eşsiz güzelliği ile ziyaretçilerini misafir etmeye devam edecek. (İHA)

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