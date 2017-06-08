“ZEYTİNİME DOKUNMA”

Meclis gündemine getirilen ‘zeytinliklerle ilgili düzenleme’ kamuoyundan ve muhalefetten gelen eleştiriler üzerine geri çekildi.

TBMM Genel Kurulu´nda görüşülen ve oylanarak kabul edilmesi beklenen zeytincilik tasarısı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve üretici örgütlerinin tepkileri üzerine haftaya ertelendi.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir; “Zeytinlerimizin kesilmesine, talan edilmesine ranta kurban edilmesine karşıyız.” dedi.

“ZEYTİNLİKLERİMİZİN RANTA KURBAN EDİLMESİNE KARŞIYIZ”

Zeytinlik alanlarının sanayi, enerji ve madencilik yatırımlarına açılmasını öngören yasa tasarısına karşı olduklarını ifade eden Özdemir; “Tasarı Partimizin ve üretici örgütlerinin tepkileri üzerine ertelendi. Zeytin ağacı bizim için çok önemli. Çünkü biz Aydın ili olarak, dağlarından yağ, ovalarından bal akan bir şehir içinde yaşayan halkız. Zeytinlerimizin kesilmesine, talan edilmesine, ranta kurban edilmesine karşıyız.” şeklinde konuştu.

“ZEYTİN AĞACI HEDİYE EDİLİRDİ”

Özdemir, kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini belirterek; “Biz ailelerimizden, analarımızdan, babalarımızdan şöyle gördük, evlenen kıza veya erkeğe zeytin ağacı hediye ederlerdi büyükleri. Yine yeni doğmuş çocuğa dedeleri, akrabaları mutlaka zeytin ağacı hediye eder. Böyle bir gelenekten gelmekteyiz. Zeytin ağacı çok değerlidir. Hiçbir ağaç hediye edilmez ama zeytin ağacının çok değerli olmasından dolayı geleneksel hale gelmiştir. Ne deriz toplum içinde; ‘Ekmek peynir ve zeytini katık ettik’ deriz. Zeytin, peynir, ekmekle karnımızı doyururuz çok da mutlu oluruz. Onun için bizim zeytin ağacına verdiğimiz değer halk olarak, toplum olarak bu yörenin çiftçileri olarak çok önemlidir. Ben aynı zamanda bir çiftçi kızıyım. Zeytin geleneklerimizde çok değerlidir.” dedi.

“ZEYTİN AĞAÇLARIMIZA KIYMAYIN”

Yetkililere tasarıyla ilgili çağrıda bulunan Özdemir; “Lütfen zeytin ağaçlarımıza kıymayın, dokunmayın. Bunu ranta kurban etmeyin. Çok verimli topraklar üzerindeyiz. Zeytinimizi talana ve ranta kurban vermek istemiyoruz. Zeytin ağaçları bizden çok şey istemiyor, zeytin bulunduğu yerde sulanması gerekmiyor, sadece bir budama olayı var, onun için zeytin masraflı bir bitki değil ve uzun ömürlü bir bitki. Yüzyıllar süren bir yaşantısı vardır. Zeytin ağacının kimseye zararı yoktur. Tam tersine biz ondan çok iyi gelirler elde ediyoruz. Bizim bu bölgemizde zeytin hasadından sonra düğünler, sünnetler olur. Onun için çiftçiler zeytin hasadını özellikle beklerler, çocuğunu evlendirecekse, herhangi bir cemiyeti var ise o döneme ertelerler.” diye konuştu.

“ZEYTİN AĞACI KUTSALDIR”

Özdemir son olarak zeytin ağaçlarına karşı hassasiyetlerini dile getirerek, tasarının meclisten geçmemesi için CHP olarak mücadelelerine devam edeceklerini belirterek; “Zeytinler bizim için çok önemlidir. Kuran’da ender olan ağaç ve meyve ismidir. Kutsaldır zeytin ağacı. Biz zeytinimizi ranta ve kıyıma karşı koruyacağız. Biz kadınlar olarak bunu şiddetle reddediyoruz. Ranta açılmasını istemiyoruz. Zeytin ağaçlarımızın kıyıma uğramasını istemiyoruz. Gereken neyse onun karşısında dimdik, bütün kadınları bulacaklar. Onun için biz bu konuda duyarlılığımızı gösteriyoruz göstermeye de devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.