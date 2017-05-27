YÖRÜYEN, 7020 SAYILI YASAYA DİKKAT ÇEKTİ

Milyonlarca vatandaşın beklediği 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

7020 sayılı kanun ile daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamayan vatandaşlara, yeni yapılandırma ile borçlarını taksitlendirme imkanı getirildi.

Konuyla ilgili olarak gazetemize özel bir açıklama yapan SMMM Odası Aydın Şube Başkanı Rıza Yörüyen; “Bu bir af kanunu olarak geçiyor ama, 6736 sayılı kanunla getirilen taksitlendirmenin uzaması gibi.” dedi.

“SON BAŞVURU 30 HAZİRAN’DA”

Yörüyen, 6736 sayılı yasaya müracaat edip taksitlerini ödemeye devam eden vatandaşların aynı dönemler için tekrar müracaat edemeyeceklerine dikkat çekerek; “6736 sayılı yasa 30 Haziran 2016’ya kadar olan borçları ilgilendiriyor. Bu mükellefler 01 Temmuz.2016’dan, 31 Mart 2017’ye kadar birikmiş borçları varsa bu dönemle ilgili müracat yapacaklardır. Bu bir devam gibi. Taksitlendirmeler aynı şekilde devam edecek. 30 Haziran’a kadar müracaat edeceğiz, 31 Ağustos tarihinde ilk ödemelerimizi gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

“6736’DAN YARARLANLAR AYNI DÖNEMLER İÇİN 7020’DEN YARARLANAMAYACAK”

6736 sayılı yasanın çıktığı günden itibaren SMMM Odası olarak meslektaşlarına ve mükelleflere kanunun şartlarından yararlanma imkanlarını anlattıklarını belirten Yörüyen; “6736 sayılı kanunla ilgili aynı özellikleri taşıdığı için söylüyorum, zaten defalarca eğitim yaptık. 6736 sayılı yasanın ödeme sürelerindeki bazı uzamalar var. Müracaat yapılan dönemle ilgili şu an bir ve ikinci taksitin muhakkak 31 Mayıs’a kadar ödenmesi gerekiyor. Eğer taksitlendirme müracaatı yapan mükelleflerimiz varsa ödemelerini yapmadılarsa 31 Mayıs’a kadar bu iki taksiti ödemeleri halinde 6736 sayılı yasadan yararlanmaya devam edecekler. Ama burada çok ince bir nokta var. 6736 sayılı kanuna müracaat eden mükellefler tekrar aynı dönem için 7020 sayılı yasaya müracaat yapamayacakları için muhakkak ki 31 Mayıs’ta ödemelerini yapmaları gerekiyor. Eğer ki bu ödeme gerçekleşmezse 7020’den o ilgili dönemlerden yararlanma imkanları da yok.” dedi.

“İKİNCİ BİR AF DEĞİL, FARKLI DÖNEMLERİ KAPSAYAN BİR YASA”

Kamuoyunda bu konuyla ilgili yanlış algıların oluştuğunu ifade eden Yörüyen; “Kamuoyunda bazen böyle yanlış algı oluşuyor. İşte yeni bir af çıktı, önceki affı ödemeyeyim, yeni aftan faydalanayım gibi. Yeni affın dönemi 6736 sayılı kanun dönemiyle aynı dönemde değil. Bu nedenle devletin açtığı bu kucaktan herkesin faydalanması gerekiyor, Bu konuda bizim eğitimlerimiz olacak. Haziran ayı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama burada en önemli konu ikinci bir af değil, farklı dönemi kapsayan bir af bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor.” diye konuştu.