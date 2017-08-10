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10 Ağustos 2017
Asayiş, Aydın, Güncel, Yaşam

Yol İzin Belgesi olmayan Suriyelilere bilet satılması yasaklandı

Aydın Valiliği, ‘Yol İzin Belgesi’ olmayan Suriyelilere bilet satılmasını yasakladı. Karara uymayan firmaların cezalandırılacağı bildirildi.
Konuyla ilgili olarak Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; “İlimizde yaşayan ve Geçici Koruma Kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacı ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmetleri veren firma, şirket ve duraklar tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü veya ilçesinde Göç İdaresine bağlı birimi bulunan Kaymakamlıkların Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yol İzin Belgesi’ bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, Geçici Koruma Kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınarak, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise Geçici Koruma Kapsamında kayıt altına alınarak Aydın il sınırları içerinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır” dedi.
Taşımacılık firmalarından alınan karara uymaları istenen açıklamada; “Aydın il sınırları içerinde Geçici Koruma Kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların yanlarında İl Göç İdaresi Müdürlüğü veya İlçesinde Göç İdaresine bağlı birimi bulunan Kaymakamlıkların Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yol İzin Belgesi’ olmaksızın bilet satışı yapılmasının ve taşımacılık suretiyle Aydın ili dışına çıkarılmalarının yasaklanması ve bu yasaklara uymayan yukarıda belirtilen yolcu taşımacılığı yapılan yerlere idari para cezası uygulanması Valilik Makamının 26 Temmuz 2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararları ile uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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