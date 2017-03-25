YILDIZ; “AYDIN HALKI ONLARIN UMURUNDA DEĞİL”

Aydın Çevre ve Kültür Platformu Derneği (AYÇEP) 2. Aydın Çevre Kurultayını gerçekleştirdi.

Kurultayda konuşan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, jeotermaller ile ilgili çalışmalarına destek istediği AKP Milletvekili Abdurrahman Öz’ün “jeotermallerle gurur duyuyoruz” sözünün kanını dondurduğunu söyledi.

Yıldız Kenter Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda yapılan kurultaya; CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Metin Lütfi Baydar, AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcileri ve AYÇEP üyeleri katıldılar.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan AYPÇEP Başkanı Mehmet Vergili; “Yaşam Hakkımız için hayır diyoruz.” dedi.

Vergili, Aydın sevdalıları olarak yaklaşık 2-3 yıldır Aydın’ın çevre meseleleriyle alanlarda mücadele ettiklerini, fakat bu meselenin tek başına AYÇEP’in meselesi olmadığını, 1 milyon 50 bin insanın meselesi olduğunu belirtti ve; “Bu konuda biz duyarlı olabilmek için AYÇEP olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ne zaman bir sel felaketi oldu vatandaşın 200 bin dönüm arazileri, tarlası tapanı mağdur oldu biz köylünün yanında olduk. Yaptığımız çevresel mücadelelerde her türlü değerlendirmeleri yaptık, kim mağdursa onun yanında olmaya çalıştık. Bildiğiniz üzere Aydın’ın çevre meselesi, hava, su ve toprak meselesidir. Bu mesele en önemli meseledir. Çünkü hava olmadan, su olmadan, toprak olmadan hiçbir şeyin olmayacağını biz biliyoruz. Bu olmadan insan yaşamı da olmaz. En önemli hak yaşama hakkıdır. Biz yaşam hakkını bir şekilde sahada savunan insanlarız.” şeklinde konuştu.

“2007 YASASINDAN HABERİMİZ YOKTU”

2007 yılında çıkarılan Jeotermaller yasasından haberdar olmadıklarına dikkat çeken Vergili; “İlk defa İmamköy sağlık ocağına jeotermaller oraya kuyu kazdığında biz bunları fark ettik. 2007 yasasından haberimiz yoktu. Bize anlatılan konu resmen jeotermaller 100 bin konutu ısıtacak, seracılık olacak büyük bir zenginlik olacak diye anlatıyorlardı. Ama İmamköy’de hiç de öyle olmadığını gördük. Tamamen bu bölge insanın ve canlı yaşamını yok ettiğini gördük. Ondan sonra da AYÇEP olarak önce kendimizden başlayarak İmamköy ve Yılmazköy davalarına destek vermeye çalıştık. Bu davalar kazanıldı bize de yasal bir dayanak oldu. 70-80’e yakın şirket Aydın’ın coğrafyasını ve 1 milyon 50 bin insanımızı hayat ve yaşam hakkını elinden aldığını öğrenmiş olduk. Bunlarla ilgili de halk bilgilendirme toplantıları yaptık. Yapılan mitinglere destek verdik. Şu anda 300-400’e yakın davalar açıldı.” dedi.

“YAŞAM HAKKIMIZ İÇİN HAYIR DİYORUZ”

“Birinci sınıf topraklara jeotermal santraller yapılamaz. Aynı zamanda yerleşim birimlerine yakın yapılamaz.” diyen Vergili; “Akışkanları havaya suya zarar veremez. Bunları görmüş olduk. Bu davalarda da bilirkişiler bizlere bunları anlattılar. Burada bulunan herkes kendi mücadelesini vermiş insanlar. Kimse hayat hakkını bir başkasına vermez. Vermediği için de buradaki gördüğünüz topluluk bundan sonra da Aydın’ın yaşam alanlarını kimseye vermek istemiyor. Ama birileri de bazı şeylerden korkuyorlar, Çünkü ekonomik anlamda güçlüler, çünkü bunlar arkasını iktidara dayamışlar. Belli kesimleri doyurdular, ama doyuramadıkları bir şey oldu. 1 milyon 50 bin insanı doyuramadılar. Yaşam kalitesini ve hakkını aldılar. Sonra bize kalkıp siyaset yapıyorsunuz diyorlar. Evet siyaset yapıyoruz, 1 milyon 50 bin insanın hakkını aramak siyasetse, bunu canı gönülden yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağız. Yaşam hakkımızı bunlara vermeyerek hayır diyoruz.” dedi.

“KANIM DONDU”

Vergili’nin konuşmasının ardından kürsüye gelen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise Jeotermallerle ilgili Meclis’te yaptığı çalışmalardan söz etti. Çalışmalarına destek vermeyen AKP Milletvekillerini de eleştiren Yıldız; “Meclise gittiğim ilk günden itibaren Aydın’ın bu sorunlarını gündeme getirdim. Aydın’daki jeotermal araştırmaları ile ilgili önerge verdim. Ben Meclis’te sıra geldikçe Aydın’ın sorunlarını gündeme getirdim. Jeotermallerle ilgili önerge vermeden önce gidip Parti ayrımı yapmadan Aydın’ın bütün milletvekilleri ile görüştüm. Durumu anlattım, bu önergeyi vereceğimi ve onlardan da destek istediğimi söyledim Bunun için en azından Meclis’te bir araştırma komisyonu kuralım, Aydın’a gidelim bu sorunu orada inceleyelim. Gerçekten jeotermaller çevreye zarar veriyor mu, vermiyor mu bunu tespit edelim. Sonuçta bu TBMM’nin yapması gereken bir iştir. Ama benim karşıma önergemi suçlamak için mevcut bölgemin AKP Milletvekili Abdurrahman Bey çıktı. Dedi ki; ‘Biz incirimizle, zeytinimizle ve jeotermallerimizle onur duyuyoruz.’ Gerçekten orada kanım dondu.” dedi.

“AYDIN’IN SORUNU SADECE JEOTERMALLER DEĞİL”

Aydın’ın sadece jeotermal sorunun olmadığına dikkat çeken Yıldız; “Bir tek jeotermallerle ilgili sorunumuz yok. Aynı zamanda Büyük Menderes nehrinde de kirlilik oranı var. Jeotermallerin suyu Menderes’e geldiğinde kirlilik oranı bana göre Türkiye’de ikinci sıraya geliyor. Bunu Meclis’te defalarca bakanlara sordum, Veysel Eroğlu’na gittim, buna bir çözüm yolu bulalım dedim. Raporlar tutuk, arıtmaların çalışmadığını belgeler ile kanıtladık. Bize hak verdiler. Ama sunduğumuz önerileri kabul etmediler.” şeklinde konuştu.

“ENERJİ FAZLALIĞI VAR”

Yıldız, ülkede enerji fazlalığı olduğunu ve bu nedenle de saatlerin geri alınmadığını iddia etti ve; “Her sene biliyorsunuz saatler bir saat geri alınıyordu neden çünkü enerji tasarruf ediyorlardı. Bu sene yapmadılar, neden biliyor musunuz? Çünkü enerji fazlalığı var. Üretilen elektrikler depo yapılmıyor. Bu sefer enerji fazlalığı olduğu için saatler geri alınmadı. Ne kadar çok elektrik satarız, ne kadar çok para kazanırız onun peşine düştüler. AKP’den ben 20 aydır şunu öğrendim. Yoksullardan çiftçilerden emeklilerden oy alıyor ama Meclis’te 189 tane kanun çıktı bir tane çiftçi yok, bir tane emekli yok, zengin ne kadar zengin olacak onun peşindeler.” dedi.

“TÜRKİYE ONLARIN UMURUNDA DEĞİL”

Konuşmasının sonunda AKP iktidarını da eleştiren Yıldız; “Bana göre AKP’lilerin gördükleri tek şey Dolar. Onlar Dolar’a bakıyorlar. Onların Aydın halkı umurunda değil, Türkiye umurunda değil, Onlar sadece zenginleri daha çok nasıl zengin edeceğiz onun peşindeler. Bugün 2007’de jeotermallerin yasasını bir gecede değiştirebilir misiniz? Bu şirketlerde üretim yapan şirketler acaba buraya ne kadar vergi veriyorlar, kaç kişiye iş imkanı veriyorlar? Biz doğalgazı dışarıdan para verip alıyoruz madem, Aydın’ın bütün bölgelerini niye jeotermallerin suyuyla ısıtmıyoruz? Neden bu suyu 100 bin kişiye iş imkanı sunacak seracılıkta kullanmıyoruz? Şimdi demokrasi var, kanun var, demokrasi ve kanun varken bu işe çözüm bulunamazken, 16 Nisan’dan sonra Allah korusun evet çıkarsa biz ne yapacağız?

Önümüzdeki 16 Nisan rejim değişikliği seçiminde özellikle bu konuda sizden rica ediyorum bütün çevrenizi arayın ve destek isteyin. Aydın’da Yüzde 80 almalıyız.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Aydın’ın Çevre Sorunları ile ilgili belgeselin sunumu gerçekleşti.

Aydın Çevre Kurultayı sonuç oturumunun yapılmasının ardından sona erdi.