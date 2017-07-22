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23 Temmuz 2017
Aydın, Güncel

Yeni İl Jandarma Komutanı Acara

Trabzon İl Jandarma Komutanlığına atanan Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Şen’in görevine Jandarma Kıdemli Albay Selahattin Acara getirildi.
İçişleri Bakanlığına ait atama kararları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığı atamalarına göre Kararnameyle 3 general ve 14 albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı kararname ile 59 ilin jandarma komutanı değişti.
Resmi gazete yer alan kararnameye göre Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Şen, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Halil Şen’den boşalan Aydın İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Kırklareli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selahattin Acara getirildi. (İHA)

 

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