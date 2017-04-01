Yardımsever görünen istismarc ılar engellileri isyan ettirdi

Türkiye genelinde sokak sokak, kapı kapı dolaşıp engelli bireylere yardım adı altında para toplayan kişilerin birçoğunun yardımsever değil istismarcı olduğu belirtildi. Altı Nota Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, “Maalesef bizler adına herkes sokaklarda görünüyor. Ancak sadece engellilerin adı ve engeli kullanılıyor” dedi.

İnsanların iyi niyetinin sürekli suistimal edildiğini ve art niyetli kişilerin bunu çok iyi kullanıp zaman zaman devlet kurumlarını ve devlet görevlilerini bile kandırdığını belirten Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, “Maalesef adresi İzmir’de görünen ve adında ‘Engellilere Yardım’ ibaresi yer alan bir dernek Aydın’a gelip Valilik oluru ile okullara zarf dağıtıyor. Bu zarflar tüm çocukların eline tutuşturuluyor. Ailesinde yoksa çocuklar belki simit parasından biriktirdiği paranın bir kısmını bu zarfa koyuyor. Ancak bu dernek gerçekten engellilere yardım mı eder, böyle bir dernek var mıdır? Toplanan paralar nereye gider kimsenin araştırdığı yok. Öğrenci de veli de hatta öğretmen de devletine güveniyor. Valilik ‘olur’ verdi ise kimse karşı da çıkmıyor. Olan iyi niyetli kişilere oluyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın tanımadığı bilmediği engelli adına toplanan yardıma destek vermemesini tavsiye ediyorum” dedi.

“Böyle bir yöntem yok”

Engelliler olarak önceki gün farkındalık oluşturmak adına bir okula gittiklerini kendilerini karşılayan okul görevlisinden öğretmenine herkesin ‘zarf mı getirdiniz yardım mı toplayacaksınız’ diye sorduğunu belirten Özen, “Birçok yerde bu tür yaşanan olumsuzluklardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Artık bu sistemden vazgeçilmeli. Maalesef matbaada makbuz bastıran okullara gidiyor. Vatandaşımız çorbada benim de tuzum olsun niyetiyle yardım ediyor. Devletin görevlilerinin de yardımı ile adeta vatandaşın iyi niyeti suistimal ediliyor. Biz hiçbir okula zarf göndermiyoruz” diyerek engellilerin suistimal edilmesine tepki gösterdi. (İHA)