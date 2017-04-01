Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
01 Nisan 2017
Aydın, Ege, Yaşam

Yardımsever görünen istismarc ılar engellileri isyan ettirdi

Türkiye genelinde sokak sokak, kapı kapı dolaşıp engelli bireylere yardım adı altında para toplayan kişilerin birçoğunun yardımsever değil istismarcı olduğu belirtildi. Altı Nota Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, “Maalesef bizler adına herkes sokaklarda görünüyor. Ancak sadece engellilerin adı ve engeli kullanılıyor” dedi.
İnsanların iyi niyetinin sürekli suistimal edildiğini ve art niyetli kişilerin bunu çok iyi kullanıp zaman zaman devlet kurumlarını ve devlet görevlilerini bile kandırdığını belirten Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, “Maalesef adresi İzmir’de görünen ve adında ‘Engellilere Yardım’ ibaresi yer alan bir dernek Aydın’a gelip Valilik oluru ile okullara zarf dağıtıyor. Bu zarflar tüm çocukların eline tutuşturuluyor. Ailesinde yoksa çocuklar belki simit parasından biriktirdiği paranın bir kısmını bu zarfa koyuyor. Ancak bu dernek gerçekten engellilere yardım mı eder, böyle bir dernek var mıdır? Toplanan paralar nereye gider kimsenin araştırdığı yok. Öğrenci de veli de hatta öğretmen de devletine güveniyor. Valilik ‘olur’ verdi ise kimse karşı da çıkmıyor. Olan iyi niyetli kişilere oluyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın tanımadığı bilmediği engelli adına toplanan yardıma destek vermemesini tavsiye ediyorum” dedi.
“Böyle bir yöntem yok”
Engelliler olarak önceki gün farkındalık oluşturmak adına bir okula gittiklerini kendilerini karşılayan okul görevlisinden öğretmenine herkesin ‘zarf mı getirdiniz yardım mı toplayacaksınız’ diye sorduğunu belirten Özen, “Birçok yerde bu tür yaşanan olumsuzluklardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Artık bu sistemden vazgeçilmeli. Maalesef matbaada makbuz bastıran okullara gidiyor. Vatandaşımız çorbada benim de tuzum olsun niyetiyle yardım ediyor. Devletin görevlilerinin de yardımı ile adeta vatandaşın iyi niyeti suistimal ediliyor. Biz hiçbir okula zarf göndermiyoruz” diyerek engellilerin suistimal edilmesine tepki gösterdi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  2 TOPTANCI HALİ KURULACAK

Share

BENZER HABERLER

Aydın’da çiftçinin en büyük derdi domuzlar

Aydın’da çiftçinin en büyük derdi domuzlar

AYSİAD’DAN, YILMAZ’A ZİYARET

AYSİAD’DAN, YILMAZ’A ZİYARET

6. İSTİHDAM FUARI AÇILDI

6. İSTİHDAM FUARI AÇILDI

İNCİRDE, EKŞİLİK BÖCEĞİ MÜCADELESİ

İNCİRDE, EKŞİLİK BÖCEĞİ MÜCADELESİ

Aydın suni tohumlamada Türkiye’nin eğitim merkezi oldu

Aydın suni tohumlamada Türkiye’nin eğitim merkezi oldu

Ukrayna Fuarı’nda Kuşadası standı açıldı

Ukrayna Fuarı’nda Kuşadası standı açıldı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 04/02 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 24°C. D rüzgâr GB değişiyor, 15 - 25 km/saat.
Açık
Bugün 04/02 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 8°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6405

  • Euro

    3,8806

  • BIST

    88.947

  • Altın

    146,2732

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE