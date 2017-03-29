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30 Mart 2017
AydÄ±n, YaÅŸam

SAÄžANAK YAÄžIÅžA DÄ°KKAT

AydÄ±n’da 30 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼’nden alÄ±nan verilere gÃ¶re, PerÅŸembe Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren baÅŸlayacak olan hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n, saat 18.00’e kadar sona ermesi bekleniyor.
YaÄŸÄ±ÅŸla birlikte, rÃ¼zgÃ¢r hÄ±zÄ±nÄ±n da 30 Km’ye kadar Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
YaÄŸÄ±ÅŸla birlikte, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda da birkaÃ§ derecelik dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ meydana gelecek.
PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 23 derece olarak beklenirken, Cuma ve Cumartesi gÃ¼nÃ¼ de en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ±n aynÄ± seviyede kalacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
(GÃœNER DOKUYUCU)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±n'da KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu HazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±
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YaÄŸmur OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
YarÄ±n 03/30 40%
YaÄŸmur OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
Erken saatlerde saÄŸanak yaÄŸmur. GÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼ muhtemeldir. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 10Â°C. RÃ¼zgÃ¢r , 10 - 15 km/saat. YaÄŸmur ihtimali %40.

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