Vatan Partisi (VP) Öncü Gençlik Aydın İl Başkanlığı, “VATANSEVER GENÇLER ‘HAYIR’ SEVER!” sloganıyla başlattıkları referandum kampanyası ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi.

Parti binasında yapılan basın toplantısında, VP Öncü Gençlik Aydın İl Başkanı Uğur Aykaç referanduma sunulan sistemin sakıncalarını açıklayan bir açıklama yaptı.

VP Öncü Gençlik İl Başkanı Uğur Aykaç, açıklamasında şunları söyledi:

“Türkiye’ye, fiilen ve hukuken “Başkanlık Sistemi”ni getirmeyi öneren halk oylamasına 44 gün kaldı.

Türkiye 44 gün daha gerçek sorunlarını bir kenara koyarak enerjisini ve kaynaklarını dayatılmış gereksiz bir gündeme, halk oylamasına harcayacak.2017 yılına zorlu koşullarda girmiştik.Emperyalistler Kurtuluş Savaşı’nda elde edemedikleri şeyler için yeniden denemişlerdi.İçeriden ve dışarıdan terör örgütleriyle, profesyonel katillerle, darbe girişimleriyle, ekonomik şantajlarla; sinsice ve canice yeniden saldırmışlardı.Fakat başarılı olamamışlardı.Yediden yetmişe Türk milleti; askeriyle ve polisiyle birleşerek saldırıları püskürtmüştü.Kimilerinin örtülü savaş diye tarif ettiği ve Türkiye için bir varlık yokluk savaşı -vatan savaşı- olduğu açık olan Amerikan emperyalizmine karşı mücadelede önemli başarılar kazanmış olsak da tehlike henüz geçmiş değil.Zorlu koşullar devam ediyor.Ordumuz yurt içinde ve sınır ötesinde, polisimiz yurt sathında Türkiye’nin birliği ve milletin güvenliği için cephede.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve beslemesi bölücü ve yobaz terör örgütleri yeni kalkışmalar için fırsat kolluyorlar.Cumhurbaşkanlığı diye önümüze koyulan bu tartışma devam ederken TSK’nın kararlılığı devam ediyor. PYD kantonlarının olduğu Münbiç’e yönelmiş durumda. Bizler iç cepheyi sağlam tutarsak TSK’nın operasyonları başarıya ulaşır. İç cephenin birliği Cumhurbaşkanlığı sistemi ile sağlanamaz.Tüm bunlara rağmen düşünüyoruz.”Aykaç, bu anayasa değişikliğinin hangi sorunları çözeceğine dair şu soruları sıraladı:

“Çözüm bekleyen iki önemli sorun; terör ve ekonomik sarsıntılar iddia edildiği gibi son bulacak mı?”

“Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre genç nüfusta işsizlik bir önceki yıla göre 3,5 puanlık artışla % 22,6’ya çıkmış. Biz gençleri meclise taşıdığı iddia edilen başkanlık sistemi, iş ve atama bekleyen yüz binlerce gencin sorunlarını ortadan kaldıracak mı?”

“Bugüne kadar süregelen mevcut sistem, hangi sorunun çözümüne engel oldu?” diye bakıyoruz ve yanıt bulamıyoruz.

“18 yaşında milletvekili olmanın önü açılıyor ama 18 yaşında siyaset yapamıyor. Bu sistem 18 yaşındaki kardeşimizin gelecek kaygısını gidermiyor.’’

Öncü Gençlik İl Başkanı Aykaç, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altındaki başkanlık sistemi önerisiyle ülkemizin bütün yakıcı meseleleri öteleniyor.

Üstüne üstlük bir de Amerikancı darbe girişimlerine ve teröre karşı birleşen milletimiz “EVET”çiler ve “HAYIR”cılar olarak “halkoylaması kutuplaşmasına” itiliyor.

Cumhurbaşkanının partili olabilmesi teklifiyle, bütün milleti birleştiren cumhurbaşkanından vazgeçiliyor. Partili cumhurbaşkanı milletin tamamına seferber edemez çünkü sadece partisine oy verenleri temsil etmektedir.

Tüm bu aceleciliğe rağmen, önerilen değişiklikler kabul edilirse, iki yıl sonra, 2019’da yürürlüğe giriyor! Bu kritik süreçte, iki yıl boyunca Türkiye belirsiz bir yönetim şekline bırakılıyor.

Öncelik ise terörün ve ekonomik bunalımın son bulduğu; güvenli, huzurlu ve kalkınmış bir Türkiye!

İhtiyacımız ise İstiklal Savaşı ruhuyla, Amerika destekli terörle mücadele eden Mehmetçiğin ve polisin arkasında birleşmek.

Vatan Partisi olarak Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tüm bu sorunların, ancak bütün milleti temsil eden güçlü bir meclisle çözülebileceğini ifade ederek; halk oylamasında oyumuzun “HAYIR” olacağını belirtmiştik.

Şimdi Vatan Partili gençler olarak, vatansever gençler olarak; Adalet ve Kalkınma Partili (AKP), Milliyetçi Hareket Partili (MHP), Cumhuriyet Halk Partili (CHP), Saadet Partili, Büyük Birlik Partili (BBP) demeden bütün Türk gençliğini “HAYIR” oyu vermeye çağırıyoruz.

Çünkü başkanlık sistemi Türkiye’mizin öncelikli meselelerini erteliyor.

Başkanlık sistemi yalnız ve aşırı yetkili bir cumhurbaşkanı yaratmak dışında hiçbir şey getirmiyor, çözüm içermiyor.

Mecliste gençlik temsiliyetini arttırdığını iddia etse de gençliğin işsizlik ve geleceksizlik sorunlarına çare bulmuyor.

“EVET” oyu vermeyi düşünenin de, “HAYIR” oyu vermeyi düşünenin de Türkiye sevgisinden şüphe duymuyoruz.

Başta AKP ve MHP’ye gönül vermiş gençler olmak üzere bütün Türk gençliğini sorumsuz, yakışıksız ve millet geleneğimize uymayan kindar açıklamalara aldırış etmemeye ve “HAYIR” oyu vermeye davet ediyoruz.

VATANSEVER GENÇLER ‘HAYIR’ SEVER! Sloganıyla Halk oylaması sürecini öreceğiz ve tüm Vatansever kardeşlerimizle ‘Hayırda’ birleşeceğiz.

İlk kez oy kullanacak olan 2 milyon 160 bin 285 kardeşimize de sesleniyoruz: İlk oylarınız “HAYIR”lı olsun!

Kindar değiliz; sevgi, saygı ve umut doluyuz.

Üniversitede teröre karşı kol kola yürüdüğümüz arkadaşlarımızla birliğimizi bozamazlar.

Türkiye’mizi Amerikan emperyalizminin kuşatmalarından ve tehditlerinden AKP’lisi, CHP’lisi, MHP’lisi, Vatan Partilisi, el birliğiyle başı dik çıkaralım.

Birlik, huzur, geçim, iş ve gelecek için HAYIR’da birleşelim.”