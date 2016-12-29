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29 Aralık 2016
Aydın, Güncel, Siyaset

“VATANDAŞA LAYIK GÖRÜLEN BİN 404 TL YETERLİ DEĞİLDİR”

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Milyonlarca çalışanın merak ettiği 2017 yılı asgari ücret zammı belli oldu. 2017 yılında asgari ücret bin 404 lira olarak belirlendi.
Konuyla ilgili olarak gazetecilerin soruları üzerine bir değerlendirmede bulunan CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci; “Bin 404 TL gibi açlık sınırının altında bir rakamla vatandaşın geçimini sağlaması mümkün değildir.” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak 7 Haziran seçimlerinde asgari ücretin bin 500 TL olması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan İnci açıklamasında ayrıca; “Hayatın bu kadar pahalı olduğu bir ortamda her şeye zam geldiği, doların yükseldiği, alım gücünün zayıfladığı bir ortamda,  bin 404 TL gibi açlık sınırının altında bir rakamla vatandaşın geçimini sağlaması mümkün değil.
Başkanlık derdine düşmüş bir hükümetin kamuoyunu başkanlıkla Cumhurbaşkanlığı sitemiyle meşgul edip, vatandaşa bin 404 TL. gibi bir rakamı vatandaşa layık görmesi bizce uygun değil, yeterli değil.
Biz, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde, asgari ücretin Bin 500TL olması gerektiğini düşünmüştük. Bugünün koşullarında ise bu rakam Bin 750 TL oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında çalışan kesimin mağduriyetini gidereceğiz.
İşverenin üstündeki vergi yükünü kaldırarak, daha çok istihdam sağlayacağız Emekçilerin haklarını savunurken işvereni de mağdur etmeyeceğiz.” diye konuştu.
(KUDRET CAN)

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