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25 Temmuz 2017
Aydın, Söke

Vali Köşger’den Söke Belediyesi’ne ziyaret

Bugünkü mesaisini Aydın’ın Söke ilçesine ayıran Vali Yavuz Selim Köşger, Söke Belediyesi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi.
İlk olarak Kaymakamlık, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Köşger; daha sonra Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ı ziyaret etti. Beraberinde İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Uğur Hakan Kocatürk ile birlikte Söke Belediyesi’ne gelen Vali Köşger’i; Başkan Toyran ile Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu, Ahmet Karakaş, Mine Aşçı ve Sibel Kurt karşıladı.
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Vali Köşger’in kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Belediyelerin yerel yönetimlerin en önemli parçası olduğunu belirterek; “Belediye Başkanlarımızın iki şapkası var. Biri devlet kurumu yanları diğeri ise demokrasinin gereği olarak seçilmiş olmaları. Çalışmalarımızda ebette belediyelerimizle işbirliği olacak. Bu anlamda ilimiz ve ilçelerini yakından tanırken, belediyelerimizi de ziyaret ediyoruz” dedi.
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e Söke ve çevresi ile ilgili bilgiler verirken; yapılan çalışmalar ve hedefleri ile ilgili bir sunum yaptı. (İHA)

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