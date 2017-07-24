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24 Temmuz 2017
Aydın, Güncel

VALİ KÖŞGER’DEN BASIN BAYRAMI MESAJI

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.
Vali Köşger; “Basınımızın, geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur.” dedi.
“BASIN, DEMOKRASİNİN TEMEL UNSURLARINDANDIR”
24 Temmuz 1908’de basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Vali Köşger yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma misyonuyla demokrasinin temel unsurlarındandır. Şüphesiz, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması açısından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzde en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da ciddi ilerlemeler kaydeden basınımızın, geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur. Özellikle 15 Temmuz sürecinde hain darbe girişimine karşı, devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koyması ve cesaretle olayların aydınlanmasını sağlaması her takdirin üzerindedir.”
“BASININ, ÜLKEMİZİN AYDINLIK GELECEĞİNE KATKILAR SUNACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM”
“Dün olduğu gibi yarınlarda da Basınımızın,  doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber verme, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturma ve toplumu aydınlatma işlevini yerine getirirken; meslek ilkeleri ve etiğinin gözetilmesi, kişilik haklarına, özel yaşama, gizlilik alanına saygı gösterilmesi, doğru olmayan haberlerden kaçınılması vb. ilkeler doğrultusunda hareket ederek ülkemizin aydınlık geleceğine katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.” diyen Vali Köşger; “Toplumu aydınlatan, dünyada yaşanan tüm olayların ve gelişmelerin bizlere aktarılması için gece gündüz demeden, gerekirse hayatlarını tehlikeye atarak büyük çaba sarf eden, her koşulda sorumluluk bilinciyle çalışarak bu zor ve meşakkatli görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, basın emekçilerine çalışma yaşamlarında başarılar dilerim.” dedi.
(HABER MERKEZİ)

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