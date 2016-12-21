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21 Aralık 2016
Aydın, Güncel, Sağlık

VALİ KOÇAK’TAN PARAMEDİKLER GÜNÜ MESAJI

Vali Ömer Faruk Koçak, 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü nedeni ile bir mesaj yayımladı.
Vali Koçak yayımladığı mesajında;  “Dünyanın en zor ve en onurlu işlerinden birini yapan, sabırla, hoşgörüyle, özveriyle çalışarak insanlığa hizmet eden Paramediklerimizin. “22 Aralık Dünya Paramedikler Günü” nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
Acil tıp teknisyeni ve teknikeri olarak bilinen paramediklerin, sağlık sisteminin bugünlere gelmesinde önemli katkıları olduğunu vurgulayan Vali Ömer Faruk Koçak mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı;
“Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunda aşkla ve şevkle çalışan, Acil tıp teknisyeni ve teknikeri olarak bilinen paramedikler, sağlık sistemimizin bu günlere gelmesinde çok önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen Paramedikler, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlamaktadırlar.
Bilindiği üzere, Devletimiz sağlıklı toplum yapısı oluşturmak için koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra tedavi hizmetlerini de en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindedir. Son yıllarda sağlık alanındaki hızlı değişim ve gelişim, insanımızın daha iyi sağlık hizmeti almasını sağlaması yanında, paramediklerin eğitim seviyesinin yükselmesi, mesleğin profesyonelleşmesini de temin etmiştir.
Çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren saygın meslek mensupları olmuşlardır.
Paramediklerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız bu meşakkatli görevleri yerine getirirken çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunları en aza indirebilmek için devletimiz büyük gayret göstermektedir. Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarından ekonomik sıkıntılarına kadar birçok alanda iyileştirmeler yapılmakta ve yapılmaya da devam edilmektedir.
Bu anlamda, Paramedikler gününün, toplumdaki sağlık bilincini artıracak ve sağlık hizmetlerini daha ileriye götürecek faaliyetlerle değerlendirilmesinin önemi büyüktür.
Bu duygu ve düşüncelerle, İnsan hayatının kutsallığının farkında olarak sabır, üstün gayret ve sevgi ile çalışan tüm Paramediklerimizin gününü kutluyorum.” (HABER MERKEZİ)

 

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