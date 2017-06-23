VALİ KOÇAK’TAN BAYRAM MESAJI

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Aydınlı vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak; “Bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, hem milletimiz, hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Vali Koçak yayımladığı mesajında ayrıca; “Bugün milletçe, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ MUHAFAZA EDELİM”

“Özelikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız.” diyen Vali Koçak; “Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı. Ülkesi ve vatanı için canlarını veren şehitlerimizin ailelerine, çocuklarına, kahraman gazilerimize, yetimlerimize her zaman sahip çıkan aziz milletimizin annelerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi unutmayacağı inancıyla, bayram sevincimizi onlarla paylaşarak birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek muhafaza edelim.

Bu vesileyle eşsiz fedakarlıklarını hiçbir zaman unutamayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.

Birçok konuda örnek olan Aydınlı hemşehrilerimin, bu bayram gününde de fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, huzur evinde barınan yaşlılarımızı yalnız bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum. Çünkü onlara, bu hayatta yalnız olmadıklarını hissettirmek, anne, baba ya da çocuk sevgisini tekrar ve bayram sıcaklığında yaşatmak, hepimiz için bir insanlık görevidir.

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını hakim kıldığımız sürece, daha güzel günlere ulaşacağımıza şüphe yoktur.” dedi.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)