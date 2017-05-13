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13 Mayıs 2017
Aydın, Güncel

VALİ KOÇAK’TAN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Anneliğin yeri doldurulamayan, değerinin hiçbir şeyle ölçülmeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu ifade eden Vali Koçak; “Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren annelerimiz sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimizdir.” dedi ve mesajında şunları kaydetti; “Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Taşıdığı büyük sorumluluğun ötesinde, bu sorumluluğa tüm varlığını adayan annelerimiz dünyanın en güzel, en temiz, en masum duygularını taşırlar.
Dünyanın her yerinde, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm anneler yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadır. Bizleri dünyaya getiren, hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve sıcaklığı daima aranan annelerimiz, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir.
Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. En değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizin beklentisi ise sevgidir. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük armağandır. Annelerin istediği tek şey hatırlanmak, çocuklarını sadece ihtiyaç duyduğu zamanlarda değil, her an yanlarında görmektir. Dolayısıyla Anneler Günü, annelerimize verdiğimiz değeri, duyduğumuz sevgiyi ve yalnız olmadıklarını göstermek için önemli bir fırsattır.
Annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır.
Bu duygularla, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere “cennet golları altında” olan baş tacımız, en değerli varlığımız annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyorum.”
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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