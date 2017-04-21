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21 Nisan 2017
Aydın, Güncel

VALİ KOÇAK’TAN 23 NİSAN MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin kuruluşunun 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımlayan Vali Ömer Faruk Koçak; “Sevgi dolu yürekleri ve pırıl pırıl yüzleriyle bu güne anlam katan çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, sevgiler saygılar sunuyorum.” dedi.
Vali Koçak yayımladığı mesajında ayrıca; “Bugün, aziz milletimizin tarihinde eşsiz bir kahramanlık örneği olan milli kurtuluş savaşımızı bizzat yürüten ve Gazilik nişanını alan Büyük Millet Meclisinin açıldığı günün 97 nci yıl dönümünü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihi; kader birliği yapmış, istiklal ve istikbal mücadelesini el birliğiyle, gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğan Türkiye Büyük Millet Meclisi; milli birliğimizin, milli mutabakatımızın, milli egemenliğimizin tecelligâhıdır. Bu birlik ve beraberlik milletimizi zafere ulaştırmış, işgal altındaki topraklarımız, yeniden hürriyetine, bağımsızlığına kavuşmuştur.
T.B.M.M. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır.
97 yıllık tarihinde defalarca millet ve hürriyet düşmanı hainlerin tasallutuna maruz kalan T.B.M.M. en son 15 Temmuz saldırısında doğduğu gün kadar taze hürriyet ve bağımsızlık ruhuyla dimdik ayakta kalarak “Gazi Meclis” unvanını pekiştirmiş, milletimize zincir vurmaya kalkan çılgınlara ders, milletimize ve mazlum milletlere umut vermiştir. 15 Temmuzda millet bizatihi kıyam ederken, onun iradesini temsil eden Meclis de yıkılmaz bir kale olduğunu göstermiştir.” dedi.
“YARINLARIN TÜRKİYE’Sİ SİZLERLE KALKINMIŞ OLACAKTIR”
Mesajında çocuklara seslenen Vali Koçak; “Kahraman bir milletin çocukları olarak, sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye’si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu; sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır.
Ne mutlu sizlere ki, Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve siz çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza güvenen ve milli egemenliğin ilan edildiği günü sizlere bayram ilan eden bir milletin çocuklarısınız. Ne mutlu sizlere ki, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünya çocukları ile birlikte kutlayan bir ülkenin çocuklarısınız. Bundan dolayı mensup olduğunuz ülkeniz ve milletinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Bu bayramı sizlere hediye eden Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, sizler için “küçük hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltılarısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz” demektedir.
Sevgili Çocuklar, Bizlerin, sizlerden bir tek beklenti ve arzusu vardır. O da bu güzel ülkemizi sizlere teslim edeceğimiz konum ve durumundan, çok daha iyi bir şekilde sizlerden sonraki kardeşlerinize teslim etmenizdir. Bu işi başarmanız için de çok çalışmak, çok gayret sarf etmek ve bu yüce milletin evlatları olarak bir birinizi çok sevmek durumundasınız.” ifadelerini kullandı.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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