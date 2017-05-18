VALÄ° KOÃ‡AK’TAN 19 MAYIS MESAJI

AydÄ±n Valisi Ã–mer Faruk KoÃ§ak, 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk’Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± nedeniyle bir mesaj yayÄ±mladÄ±.

“19 MayÄ±s 1919â€™un 98’inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± olarak kutlamanÄ±n gururu ve heyecanÄ± iÃ§indeyiz.” diyen Vali KoÃ§ak, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti;

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, 19 MayÄ±s 1919 tarihinde Samsun’a Ã§Ä±karken, elindeki yok denecek kadar az maddi kaynaklara, silahlara deÄŸil, BÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk Milletinin esaret kabul etmez, yÄ±kÄ±lmaz iradesi, sarsÄ±lmaz imanÄ± ve kaderine sahip Ã§Ä±kabilme gÃ¼cÃ¼ne inanÄ±yordu. Bu Ã§Ä±kÄ±ÅŸ milletimizin makÃ»s talihini deÄŸiÅŸtiren, tarihi ve stratejik bir adÄ±m olduÄŸu gibi, Cumhuriyet tarihimizin baÅŸlangÄ±cÄ± ve aynÄ± zamanda Milletimiz ve Ã¼lkemiz iÃ§in, ÅŸanlÄ± bir geleceÄŸe doÄŸru atÄ±lan ilk adÄ±mdÄ±r.

19 MayÄ±sâ€™ta baÅŸlayan sÃ¼reÃ§, Cumhuriyetâ€™in ilanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã§aÄŸÄ±nÄ± aÅŸan bir vizyonla, kapsamlÄ± deÄŸiÅŸimler ve bÃ¼yÃ¼k reformlarla kesintisiz bir ÅŸekilde devam etmiÅŸtir. BÃ¼yÃ¼k bir azimle, birlik ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde gÃ¶sterilen gayretler ve hayata geÃ§irilen hamleler, TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin her alanda geliÅŸmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin geride kalan yÄ±llarÄ±, BÃ¼yÃ¼k Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n gÃ¶sterdiÄŸi Ã§aÄŸdaÅŸ uygarlÄ±k seviyesini aÅŸma hedefinin gerÃ§ekleÅŸmesidir.

BugÃ¼n iÃ§in gÃ¶revimiz, TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, birliÄŸini ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ esas almak kaydÄ±yla, kÃ¼reselleÅŸme sÃ¼recini doÄŸru tanÄ±mlayÄ±p konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±zÄ± en Ã¼st dÃ¼zeyde korumak, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve insan haklarÄ±na dayalÄ± demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taÅŸÄ±mak, sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel ve ekonomik yÃ¶nden bÃ¶lgemizde ve dÃ¼nyada lider olmaktÄ±r.

Ä°stiklal mÃ¼cadelemizin en anlamlÄ± gÃ¼nlerinden olan bu gÃ¼nÃ¼n, istikbalimizin sembolÃ¼ olan genÃ§lerimize armaÄŸan edilmesi, genÃ§lik ve spor bayramÄ± olarak ilan edilmesi de son derece anlamlÄ±dÄ±r. Bunun ne kadar doÄŸru olduÄŸunu nesiller boyu eleÅŸtirilen genÃ§lerimiz 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ bizzat ve kimseden Ã§ekinmeden milletin kaderine sahip Ã§Ä±karak gÃ¶stermiÅŸtir.”

Vali KoÃ§ak mesajÄ±nda genÃ§lere seslenerek; “Sizden Ã¶nceki nesiller inanÃ§la Ã§alÄ±ÅŸarak sizlere bÃ¼yÃ¼k bir miras bÄ±rakmÄ±ÅŸlardÄ±r. Milletimizin umut kaynaÄŸÄ± sizlerin, bunun anlam ve Ã¶neminin idraki iÃ§inde olduÄŸunuzdan ÅŸÃ¼phe duymuyorum. GeleceÄŸin devlet yÃ¶neticileri, siyasetÃ§ileri, eÄŸitimcileri, bilim adamlarÄ±, sanatÃ§Ä±larÄ± ve diÄŸer meslek temsilcileri olarak Ã¼lkemizi, bilimde, fende, ekonomide, uluslararasÄ± iliÅŸkilerde, kÃ¼ltÃ¼r ve sanatta, eÄŸitimde, sporda elde edeceÄŸiniz baÅŸarÄ±larla taÃ§landÄ±racaÄŸÄ±nÄ±za yÃ¼rekten inanÄ±yorum.” ifadelerini kullandÄ±.

(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)