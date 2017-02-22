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22 Şubat 2017
Asayiş, Aydın, Güncel

Vali Koçak: Terör ve FETÖ ile sonuna kadar mücadele edilecek

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, gazetecilerle yaptığı toplantıda devlet olarak bir yandan yatırımlara devam ederken diğer yandan da terör ve FETÖ ile mücadelenin son sürat devam ettiğini belirtti. Vali Koçak, “Terör ve FETÖ mücadelesinde ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz” dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da devam ediyor. Örgütün şifrelerinin çözümlenmesi ile özellikle örgüt içinde haberleşmek için özel hazırlanan programı kullanan kişiler de tek tek belirlenip gözaltına alınıyor. Aydın’da yaklaşık 500 kamu görevlisi tutuklanırken, örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 1000’in üzerinde kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bunların yaklaşık yarısı tutuklandı. (İHA)

 

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