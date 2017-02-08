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08 Şubat 2017
Aydın

Vali Koçak kapılarını halka açıyor

Cuma günlerini ‘Halk Günü’ olarak belirleyen Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, “Halk günü eski bir geleneğimizdir” dedi.
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Valiler Kararnamesi ile Mardin Valiliği’nden Aydın Valiliği’ne atanan Ömer Faruk Koçak, örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Göreve başladığı ilk günden itibaren vatandaşlarla iç içe olacağını sözünü veren Vali Koçak, vatandaşa daha yakın olabilmek için ‘Halk Günü’ uygulaması başlattı. Koçak, ‘Halk Günü’ uygulaması başlatarak her hafta Cuma günleri makamında randevusuz olarak vatandaşlarla bir araya gelecek.
Uygulama kapsamında Vali Koçak, her hafta Cuma günü randevusuz olarak vatandaşları makamında kabul ederek sorun ve taleplerini dinleyecek. Vali Koçak, göreve başladığı günden bu yana yaptığı ilçe ziyaretlerinde bir araya geldiği vatandaşlar ve esnaf başta olmak üzere oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarların sorun ve taleplerini dinlediğini ifade ederek, “Bizim zaman zaman toplantılarımız, ilçe ziyaretlerimiz oluyor ama vatandaşımız bunu bilmiyor olabiliyor. Daha önceden programımı web sayfasından yayınlıyordum. Valiliğimize geldikleri zaman bizi bulamayabilirler. Dolayısıyla bir günü belirleyelim dedik. Hz. Ali döneminden çok eski bir gelenek olan belli bir günü vatandaşa ayırıp sadece onların taleplerinin dinlenmesini biz de uygulayacağız. Biz sadece iyi geleneği, vatandaş için faydalı bir geleneği devam ettirmekteyiz. Bu gelenek, Hz. Ali’nin valilerine tavsiyelerinden biridir. Vatandaşın iyi gördüğü, bizden bekledikleri şeyler neler ise onları bizde raporlayalım ki ona göre işimizi düzgün yapalım. Dolayısıyla biz dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Dünyada en köklü devlet geleneğine sahip olan milletimiz bunları bize kültür olarak aktarmış biz de onları takip ediyoruz. Bunun duyurulmasını ve halkımızın Cuma günleri valilik makamında sorunlarını dile getirmelerini bekliyoruz.
Cuma günleri inşallah vatandaşımızla daha doğrudan görüşeceğiz” diye konuştu. (İHA)

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