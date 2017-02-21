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21 Şubat 2017
Aydın, Ekonomi

VALİ KOÇAK, GAZETECİLER İLE AYDIN’IN ÖNCELİKLERİNİ KONUŞTU

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın’daki gazete sahipleri, Genel Yayın Yönetmenleri ve Yazı İşleri Müdürleri ile bir araya geldi.

Aydın Anemon Otel’de gazetecileri ağırlayan Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın’ın kabuğunun kırılması gerektiğine dikkat çekilen toplantıda birlik ve beraberlik ile Aydın’ın önceliklerinin hayata geçirilmesi konuşuldu.
Hafta sonu Aydın’a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişiyle ilgili yapılan toplantı, Erdoğan’ın gelişinin iptal edilmesi üzerine ilin sorunları ve istihdam konusu görüşüldü.
Toplantıda ilk olarak konuşan Vali Ömer Faruk Koçak, Aydın’da herkesin beklediği ve istediği bir değişim olduğundan söz ederek bu değişimin gerçekleşmesi için atılması gereken adımları anlattı.
Öncelikle değişimin gerçekleşmesi ve bu değişimin topluma yansıması için toplum erklerinin tamamının bunu istemesi gerektiğine dikkat çeken Vali Koçak, “Aydınlıların tamamı ve sivil toplum örgütleri Aydın’ın kabuğuna sığmadığını ve bu kabuğun kırılması gerektiğini düşünüyor. Fakat bu değişimin iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Değişim iyi yönetilmediği takdirde mevcut yapıda da bozulmalar olabilir.” dedi.
Vali Koçak, yapılan anketlere göre bürokratik işlemlerin iş adamlarının, yatırımcıların zamanın %70’ini aldığını ifade etti ve Aydın’da iş dünyasının en önemli sorunlarının başında bürokrasinin geldiğini dile getirdi.
Vali Koçak; “Aydın-Muğla ve Denizli’de yapılan bir araştırmada bu bölgedeki yatırımcılarımızın diğer bölgelere göre iki kat daha fazla bürokrasi ile uğraştığı tespit edilmiş. Yine iş dünyasının zamanının % 70’ini bürokrasiye ayırdığı tespit edilmiş. Bu sorunun önüne geçmek ve istihdam oluşturacak yeni yatırımlara kolaylık sağlamak için ‘Tek Durak Ofis’ projesi üzerinde çalışıyoruz.” diyerek bürokrasiyi ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.
Toplantıda gazetecilerin isteklerini de soran Vali Koçak, Aydın’da en büyük ihtiyacın öncelikle birlik ve beraberlik olması gerektiğini vurguladı.
(KUDRET CAN)

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