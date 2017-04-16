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16 Nisan 2017
Aydın, Efeler, Güncel, Siyaset

VALİ KOÇAK, 2020 NO’LU SANDIKTAYDI

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, oyunu Efeler kent merkezindeki Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu’nda, eşi Derya Meryem Koçak ile beraber kullandı.

2020 numaralı sandıkta oy kullanan Koçak, Aydın’daki referandum sürecini; “Bütün Aydın halkına çok teşekkür ederim, çok olgun bir seçim süreci geçirdik.” sözleriyle değerlendirdi.
Vali Koçak, 16 Nisan’da Aydın’da yaşanan oy verme süreci ile ilgili olarak da; “Gerek serbest propaganda döneminde, gerekse oy kullanma sürecinde vatandaşı etkileyecek, huzur bozacak önemli herhangi bir olayla karşılaşmadık. Bir iki küçük fotoğraf çekme hadisesi dışında kayda değer bir olay olmadı. Bu süre içinde destek olan herkese teşekkür ediyorum. Seçimler, referandumlar demokrasinin vazgeçilmezleridir. İnşallah bundan sonra da önemli bir hadise olmadan bu süreci tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.
(KUDRET CAN)

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