Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97’nci yıldönümü ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle ADD şube binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldılar.

“Ulusal Egemenlikten Vazgeçmeyeceğiz”

ADD Aydın Şube Başkanı Günver Güneş, şube yönetimi adına yaptığı açıklamada, ulusal egemenlik vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Kökleri Kuva-yı Milliye’ye ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 97. yılını kutlamaktayız. Ulusal Egemenliğimiz, 97 yıldır bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi olmuştur. Bugün ulusun egemeni olanların, çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak için daha çok düşünmesi gereken bir gündür.

Bir bayram olması nedeniyle elbette coşkuyla kutlamalıyız. Ancak kutladığımız günün ne anlama geldiğini bilerek ve özümseyerek kutlarsak bir değeri olacaktır. Günü sadece çocuk bayramına indirgeyip ulusal egemenliği görmezden gelmek, Atatürk’ün kurduğu düzeni anlamamak hatta onu aşındırmak demektir. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden tek millet Türk milleti, tek lider de Atatürk olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında bayram adı ve içeriğine uygun coşkulu bir şekilde inançlı kadrolar eliyle yürütülmüşken, bugün bilinçli bir şekilde yozlaştırılmış, basitleştirilmiş, kimilerince alternatifleri üretilmiş, bazılarınca da kaldırılması dahi teklif edilmiştir. Ulusal egemenliğin adım adım yok edilişiyle birlikte, bayramın bu yanı da adım adım unutturuldu. Ülkemizin bağımsızlığını kaybetmesiyle bayramın ulusal egemenlik yanının yokedilmesi birbirine paralel gelişmiştir demek yanlış olmayacaktır.”

Güneş, 23 Nisan’ların 1989 yılından beri Kutlu Doğum haftası ile gölgelendiğini iddia ettiği açıklamasında; “Ulusal egemenlik kendisine saygı, ulusuna güvendir. Varsayımlarla izlenecek kurallarla değil, insanın kendi aklı ile yürürlüğe koyduğu kurallarla toplumun yönetilmesi aşamasıdır. Ulusal Egemenlik ilkellikten nitelikli toplum düzenine geliştir. Bu nedenle bu olgunun sürekli korunup güçlendirilmesi yaygınlaştırılması ve hiçbir zaman kesintiye uğramadan yaşatılması için Atatürk bu bayramı çocukların armağanı olarak bu günlere kadar yaşatmıştır.” diye konuştu.

Çürümüş ve yozlaşmış bir imparatorluktan yepyeni bir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, demokratik ve laik bir yönetim biçiminin gerçekleşmesi, çağdaş ve aydınlık bir yaşam biçiminin belirlenmesi ve bunun için yapılan tüm yeniliklerin, 23 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal’in liderlik ettiği TBMM’nin attığı adımlarla gerçekleştiğini anlatan Güneş; “Bugün ise Küresel güçlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin Ulusumuzu eşit yurttaşlar topluluğu olmaktan çıkarıp etnik, dinsel mezhepsel farklılıklara göre yeniden düzenleme girişimlerini Ortaçağ’ın karanlığına dönüş özlemlerini gerçekleştirmek için ortaya koydukları oyunları ibretle izliyoruz.” dedi.

“ULUSAL EGEMENLİKTEN GERİYE KALAN TEK ŞEY, TABELADIR”

Açıklamasının devamında; “Ulusal egemenlik, bir ulusun, ekonomik, siyasal, sosyal, askeri, kültürel hayatın her alanında kendi kararlarını kendisinin verebilmesidir. Bir ulusun tüm uluslararası ilişkilerinde, toplumsal yaşamında, kültüründe ulusal onuruna sahip çıkabilmesidir.” diyen Güneş, bunun gerekçesini de şu sözlerle açıkladı:

“94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nde ulusal egemenlikten geriye kalan tek şey, TBMM salonunda hala asılı duran ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ tabelasıdır ve başka da bir şey kalmamıştır. Milli Egemenlik, yönetenlerin iktidar erkini, Allah’tan ya da gelenekten değil, milletten aldığını belirtir ve ayrıca bir dış ülkenin egemenliğini de reddeder. Ülkenin ekonomisini, politikasını, ordusunun ne yapıp yapmayacağını emperyalistler belirlerken ve işbirlikçiler buna hiç itiraz etmezken, emperyalistlerin mesela bir yasa maddesine ilişkin eleştirileri karşısında ‘bize ne yapacağımızı ABD veya AB dikte edemez’ diye içi boş tavırlara girerler. Ulusal egemenlik, başka bir deyişle bağımsızlık için mücadele eden devrimcileri ‘terörist’ ilan eden, anti-emperyalist mücadeleyi sindirmek için işkencelere, tutuklamalara başvuran ve kendi halkına karşı emperyalist tekellerin çıkarlarını savunan bir düzenin temsilcileri ulusal egemenlikten söz edemezler.”

“ULUS EGEMENLİĞİ VE BAĞIMSIZLIĞI NEREDE KALDI?”

Günver Güneş; “Her yaptığını emperyalistlere beğendirmeye çalışan, attığı her adım için emperyalistlerin onayını arayan, onların dikte ettirdiği ekonomi politikaları uygulayan, onların verdiği ‘ev ödevlerini’ en önemli görevi sayan, yasama faaliyeti tamamen emperyalistlere endeksli, ordusu NATO’nun emrine verilmiş bir ülkeden söz ettiğimize göre, Ulusun egemenliği ve bağımsızlığı nerede kalmıştır?” diye sordu.

“Bugün ileri demokrasi adına başkanlık sistemini önerenlerle, yeni ve sivil anayasa yapmak yalanının ardında ise Atatürk’e, ilke ve devrimlerine veda ederek, bölünme anayasası için ortam hazırlamak bulunmaktadır. Atatürkçü Düşünce Derneği bu oyunun farkındadır.” diyen Güneş, açıklamasını şöyle noktaladı:

“Cumhuriyet sevdamızı, Atatürk sevgimizi, milli egemenliğe olan tutkumuzu yüreğimizden kimse söküp atamayacaktır. Cumhuriyet güneşi, Atatürk çocuklarının cesaret ve azmiyle hiç sönmeyecek parlaklığıyla karanlığı boğacak, Aydınlık bir Türkiye’nin sigortası olmaya devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolunda daima ileriye doğru gideceğimiz ışıltılı günlerin özlemiyle, tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”