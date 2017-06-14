“ÃœLKEYÄ° ATEÅžE ATMAK DEMEKTÄ°R”

AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ DÃ¼ÅŸÃ¼nce DerneÄŸi AydÄ±n Åžubesi son dÃ¶nemde meydana gelen Katar krizi ile ilgili olarak bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Åžube yÃ¶netimi adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan ADD AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± GÃ¼nver GÃ¼neÅŸ, Katar ile diÄŸer kÃ¶rfez Ã¼lkeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan krizde, TÃ¼rkiyeâ€™nin taraf olmasÄ±nÄ±n, Katarâ€™Ä±n yanÄ±nda yer almasÄ±nÄ±n ve Katarâ€™a asker gÃ¶ndermenin, TÃ¼rkiye’yi KÃ¶rfez krizinde taraf konumuna getirecek bir dÄ±ÅŸ siyasetin; “Ã¼lkeyi ateÅŸe atmak” olduÄŸunu sÃ¶yledi.

“VAHÄ°M BÄ°R GELÄ°ÅžMEDÄ°R”

ADD AydÄ±n Åžube binasÄ±nda yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan BaÅŸkan GÃ¼nver GÃ¼neÅŸ; “GÃ¶rÃ¼nÃ¼rde Katarâ€™Ä±n bazÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek olduÄŸu gerekÃ§esi ama arka planda KÃ¶rfez petrol ve doÄŸal gazÄ±nÄ±n kim, ya da kimlerin ‘kontrolÃ¼nde’ olacaÄŸÄ± bir yÃ¶nÃ¼yle de belki Ä°ran ve TÃ¼rkiyeâ€™ye sopa gÃ¶stermek anlamÄ±na gelebilecek bir gerilimde konunun Meclisâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p ‘ortak akÄ±lla’ hareket edilmesi gerekirken, AKP Genel baÅŸkanÄ± R.T. ErdoÄŸanâ€™Ä±n belki de kiÅŸisel ve duygusal refleksi ve AKPâ€™li milletvekillerinin Ã§oÄŸunluk oylarÄ±yla 2015 yÄ±lÄ±nda Katarâ€™la imzalanan bir ‘Ã¼s’ andlaÅŸmasÄ±nÄ± Meclisâ€™e getirip, yasalaÅŸtÄ±rÄ±p Katarâ€™a asker gÃ¶nderilmesi yolunun aÃ§Ä±lmasÄ± vahim bir geliÅŸmedir.” dedi.

“VÄ°ZYONSUZLUK”

“GeÃ§miÅŸte yanlÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸ politikalarÄ±n aÄŸÄ±r sonuÃ§larÄ±nÄ± hala en aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaÅŸayan ve atlatamayan Ã¼lkemizin, yeni sorunlarÄ±n iÃ§ine bÃ¶ylesine balÄ±klama atlamak isteÄŸi, (baÅŸka gerekÃ§esi yoksa) ancak ‘vizyonsuzluk’la aÃ§Ä±klanabilir.” diyen GÃ¼neÅŸ; “Bu olay aynÄ± zamanda, 16 Nisanâ€™da kirli bir halkoylamasÄ± ile hayata geÃ§irilen Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin (2019 yÄ±lÄ± – KasÄ±m ayÄ±) seÃ§imleri sonrasÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek olan, baÅŸkanlÄ±k gÃ¶rev ve yetkilerine iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mlerinin bugÃ¼n fiilen yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konmuÅŸ olduÄŸunu da gÃ¶stermektedir.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“TÃœRKÄ°YE DÃœNYA AÄžABABALARININ TAÅžERONU OLMAMALIDIR”

GÃ¼neÅŸ, Partili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n kabulÃ¼ ile TÃ¼rkiyeâ€™de parti devletinin fiilen kurulduÄŸunu belirterek; “TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin dÄ±ÅŸ politikasÄ± son dÃ¶neme kadar geÃ§miÅŸ tarihi birikimlerin Ã¼zerine Â ‘yurtta ve dÃ¼nyada barÄ±ÅŸ’ ilkesi esas alÄ±narak belirlenmiÅŸtir. Cumhuriyet, OrtadoÄŸuâ€™da komÅŸularla iliÅŸkilerini, onlarÄ±n iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmamak, aralarÄ±ndaki uyuÅŸmazlÄ±klarda taraf olmamak ve dostluÄŸu geliÅŸtirmek Ã¼zerine oturtmuÅŸtur. BugÃ¼n yaÅŸanan son gerilimde de TÃ¼rkiye, ne terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ statÃ¼sÃ¼nde kabul edilen Ä°hvan ve MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler gibi Ã¶rgÃ¼tlere destek veren Ã¼lkelerle iÃ§li- dÄ±ÅŸlÄ±, ne de dÃ¼nya aÄŸababalarÄ±nÄ±n taÅŸeronu olmamalÄ±dÄ±r. Hem Ã¼lkemiz, hem de bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in tek Ã§Ä±kar yol; AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ncede hayat bulan ‘yurtta ve dÃ¼nyada barÄ±ÅŸ’ ilkesini hakim kÄ±lacak bir aydÄ±nlanma sÃ¼recini bu bÃ¶lgeye taÅŸÄ±mak ve OrtadoÄŸuâ€™yu emperyalistlerin kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karacak laik- demokratik rejimlerin kurulmasÄ±na katkÄ± koymak olacaktÄ±r.” ifadelerini kullandÄ±.

(GÃœÃ‡LÃœ Ã‡EZÄ°K)