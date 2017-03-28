“TÃœRKÄ°YE’DE ANTÄ°BÄ°YOTÄ°K, PEYNÄ°R EKMEK GÄ°BÄ° TÃœKETÄ°LÄ°YOR”

AydÄ±n Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel SekreterliÄŸi , “AkÄ±lcÄ± Ä°laÃ§ KullanÄ±mÄ± ve AkÄ±lcÄ± Antibiyotik KullanÄ±mÄ±” konulu panel dÃ¼zenledi.

ADÃœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi Yrd. DoÃ§. Dr. Åžerife BarÃ§Ä±n Ã–ztÃ¼rk’Ã¼n konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± panelde, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden antibiyotik direnci ve akÄ±lcÄ± ilaÃ§ kullanÄ±mÄ± hakkÄ±nda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amaÃ§landÄ±.

AydÄ±n KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesi Konferans Salonu’nda dÃ¼zenlenen panele; AydÄ±n Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Selma Ã–zcan, AydÄ±n Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Fevzi YavuzyÄ±lmaz, doktorlar, hastane personeli ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

“ANTÄ°BÄ°YOTÄ°K KULLANIMINDA 1. SIRADAYIZ”

Uzun zamandÄ±r yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lan bazÄ± uygulamalarÄ± doÄŸruya Ã§evirmek amacÄ±yla Antibiyotik Direnci ve AkÄ±lcÄ± Ä°laÃ§ KullanÄ±mÄ± hakkÄ±nda bilgiler verenÂ Yrd. DoÃ§. Dr. Åžerife BarÃ§Ä±n Ã–ztÃ¼rk, TÃ¼rkiye’de antibiyotiÄŸin peynir ekmek gibi tÃ¼ketildiÄŸini, DÃ¼nya genelinde TÃ¼rkiye’nin antibiyotik kullanÄ±mÄ±nda 1. sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Antibiyotik Direnci ve AkÄ±lcÄ± Ä°laÃ§ KullanÄ±mÄ±’nÄ±n tek seferde verilen eÄŸitimlerle dÃ¼zelemeyeceÄŸine dikkat Ã§eken Ã–ztÃ¼rk; “ Bu tek seferde olabilecek bir ÅŸey deÄŸil. Buradaki katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n da, burada edindikleri bilgileri paylaÅŸmalarÄ±yla Â tekrar tekrar bu tarz toplantÄ±larÄ± yapmamÄ±zla olabilecek uzun soluklu bir ÅŸey. O yÃ¼zden biz ÅŸimdi tÄ±rmanmaya baÅŸladÄ±k diyebiliriz. Ä°lk basamak olarak da ben akÄ±lcÄ± ilaÃ§ kullanÄ±mÄ±ndan bahsedeceÄŸim.Â Ä°laÃ§ nedir Ã¶ncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Fizyolojik sistemleri, vÃ¼cudumuzun normal iÅŸleyiÅŸini ya da patolojik durumlarÄ±mÄ±zÄ±n yararÄ± iÃ§in deÄŸiÅŸtirmek amacÄ±yla yada incelemek amacÄ±yla kullanÄ±lan yada kullanÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Ã¼rÃ¼nler ilaÃ§ olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°laÃ§larÄ± hastalÄ±klardan korunmak iÃ§in kullanÄ±yoruz. Tedavi amacÄ±yla kullanÄ±yoruz. Kimyasal, bitkisel kaynaklÄ± olabiliyor ilaÃ§lar. Belirli kurallarda ve dozlarda kullanmamÄ±z gerekiyor. Bu kurallar uygulanmadÄ±ÄŸÄ± zaman yarar deÄŸil zarar getirebiliyor. Ã–nemli olan ilaÃ§lar gereksinimlerine uygun bir biÃ§imde olmasÄ± gerekiyor. Ona iyi gelmiÅŸ, bana da iyi gelir gibi mantÄ±klarla deÄŸil, gereksinimlere uygun bir biÃ§imde olmasÄ± gerekiyor. Hepimiz farklÄ± vÃ¼cut yapÄ±larÄ±na sahibiz, buna gÃ¶re belirlenen dozlarda olmasÄ± gerekiyor. Yeterli sÃ¼relerde kullanÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ä°lacÄ± uygun ÅŸekilde, doÄŸru ÅŸekilde, uzman kiÅŸilerin tavsiyesiyle kullanmak akÄ±lcÄ± ilaÃ§ kullanÄ±mÄ±dÄ±r diyebiliriz.” dedi.

“AMACIMIZ, DAHA KALÄ°TELÄ° SAÄžLIK HÄ°ZMETÄ° VERMEK”

1985 yÄ±lÄ±nda DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndanÂ AkÄ±lcÄ± Ä°laÃ§ KullanÄ±mÄ± kavramÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme getirildiÄŸini belirten Ã–ztÃ¼rk; “AmacÄ±mÄ±z, d aha kaliteli saÄŸlÄ±k hizmeti vermek. HastalarÄ±mÄ±zÄ± daha dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetle, daha az zarar gÃ¶rerek, daha hÄ±zlÄ± Â iyileÅŸtirmek. Tedavi maliyetlerimizi azaltmak ve bilinÃ§siz Â ilaÃ§ tÃ¼ketimini engellemek.” dedi.

AkÄ±lcÄ± olmayan ilaÃ§ kullanÄ±mÄ±na da deÄŸinen Ã–ztÃ¼rk; “ Hekim Ã¶nerisinin dÄ±ÅŸÄ±nda ve uygunsuz tedavi alma hepimizin Ã§ok sÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey. Bu da Ã§oklu ilaÃ§ kullanÄ±mÄ±, ilaÃ§ etkileÅŸimlerini, bilinÃ§siz gÄ±da takviyesi kullanmak, istenmeyen etkilere dikkat edilmemesi, gereksiz antibiyotik kullanÄ±lmasÄ±, yanlÄ±ÅŸ tanÄ± ve ilaÃ§ Â kullanmakta Ã¶zensizlik, doz aralarÄ±nÄ± atlamak bunlar zarar Â verici akÄ±lcÄ± olmayan ilaÃ§ kullanÄ±mlarÄ±dÄ±r.Â

AkÄ±lcÄ± olmayan ilaÃ§ kullanÄ±mlarÄ±nda, hasta bazÄ±nda Â ilk olarak tedavi yetersiz kalÄ±r, hastalÄ±k uzar, istenmeyen yan etkiler artar, ilaÃ§larÄ±n etkileÅŸim olasÄ±lÄ±klarÄ± artar ve gereksiz Â tedavi maliyetine neden olur.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“KAZANCIMIZIN YARISINI Ä°LACA HARCIYORUZ”

Ekonomik KalkÄ±nma Ä°ÅŸ GÃ¼cÃ¼’nÃ¼n saÄŸlÄ±k harcamalarÄ± ile ilgili dÃ¼zenlediÄŸi raporunda TÃ¼rkiye’nin ilaÃ§ kullanÄ±mÄ±nÄ±n %46 olduÄŸuna dikkat Ã§eken Ã–ztÃ¼rk; “B iz kazancÄ±mÄ±zÄ±n Â yarÄ±sÄ±nÄ± ilaca harcÄ±yoruz. Ä°ngiltere’ye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman %12, Amerika’da da yaklaÅŸÄ±k olarak %12 civarÄ±nda. TÃ¼rkiye’de %42 antibiyotik kullanÄ±mÄ± ile TÃ¼rkiye aÃ§Ä±k ara birinci sÄ±rada. Biz peynir Â ekmek gibi antibiyotik tÃ¼ketiyoruz. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼’nÃ¼n Â tahminlerine gÃ¶re dÃ¼nyadaki ilaÃ§larÄ±n da Â yarÄ±dan fazlasÄ± gereksiz kullanÄ±lÄ±yor. Yani Â biz bunun yarÄ±sÄ± kadar ilaÃ§ Ã¼retimi yapsak da hastalÄ±klarÄ± tedavi edebiliriz.Â

DÃ¼nya genelinde satÄ±lan ilaÃ§lara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda en Ã§ok nÃ¶rolojik hastalÄ±klarda ilaÃ§lar kullanÄ±lÄ±yor. Antibiyotik kullanÄ±mÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda dÃ¼nya genelinde 5. sÄ±rada, bizim Â Ã¼lkemizde ise 1. sÄ±rada bunu aÄŸrÄ± kesiciler izliyor. SoÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§larÄ±, vitaminler ile devam ediyor. BunlarÄ±n Â bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± aslÄ±nda verilmeyebilir. Benim kendi tercihim vermemek yÃ¶nÃ¼nde oluyor. Ä°yi bir beslenme desteÄŸiyle soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± tedavisini tercih ediyorum. Temel ilkelerimiz, etkililik, gÃ¼venli olmasÄ±, tanÄ±yla uygun olmasÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyette olmasÄ±.” dedi.