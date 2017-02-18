Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
18 Şubat 2017
Aydın, Güncel

TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ BAŞKANLIĞI’NA YALÇIN SEÇİLDİ

Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi 14. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.
2 liste ile  gidilen seçimde Gölhisar Mahalle Muhtarı Bülent Yalçın 19 oyla seçimi kazandı.
Efeler Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda yapılan genel kurulda Divan Başkanlığı’na Aydın Merkez Hasan Efendi ile Ramazan Paşa Mahalleleri Muhtarı Ertuğrul Özdemir seçildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi mevcut Başkanı Mehmet Aker; 9 aylık başkanlık süresi boyunca muhtarların sorunlarını imkanları dahilinde çözmeye çalıştığını dile getirdi ve; “Derneğimizin benden önceki yöneticisi Ertuğrul Özdemir’in sağlık sorunları nedeniyle bırakmış olduğu başkanlık görevini 9 ay gibi bir süredir yürütmekteyim. Görevde bulunduğum süre içerisinde muhtar arkadaşlarımın sorunlarını mevcut imkanlar dahilinde çözmeye çalıştım.
Benim görevde bulunduğum süre içerisinde desteklerini esirgemeyen Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özakcan ve bütün belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.
Aker ayrıca, Aydın’a bağlı 83 mahalle muhtarlığının olduğunu,  fakat  43 mahalle muhtarının Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi çatısı altında olmadığını, onların da aynı çatı altında toplanmalarını arzu ettiğini ifade etti.
Aker’in konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Yönetim Kurulu faaliyet, Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve oylanmasının ardından seçime geçildi.
Veysipaşa ve Köprülü Mahallesi Muhtarı Murat Aksoy 18 oy alırken, Gölhisar Mahalle Muhtarı Bülent Yalçın 19 oy alarak Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı seçildi.
Bülent Yalçın’ın listesi şu isimlerden oluşuyor; Yıldız Karataş Taşçıoğlu, Şerafettin Yiğitöz, Hasan Akyol, Talat Yöndemli, Bayram Ali Akar, Ahmet Direk, 
Denetim Kurulu üyeleri; Hasan Elgün, Maşallah Arslan, Mehmet Yorulmaz.
(KUDRET CAN)

Share

BENZER HABERLER

ANA BABA OKULU’NDA ANNE-BABA VE ÇOCUK İLİŞKİSİ KONUŞULDU

ANA BABA OKULU’NDA ANNE-BABA VE ÇOCUK İLİŞKİSİ KONUŞULDU

TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ BAŞKANLIĞI’NA YALÇIN SEÇİLDİ

TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ BAŞKANLIĞI’NA YALÇIN SEÇİLDİ

Eğitim-Sen eylemine polis müdahalesi

Eğitim-Sen eylemine polis müdahalesi

Başkan Özakcan, Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret etti

Başkan Özakcan, Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret etti

CHP KADIN KOLLARI REFERANDUM MARATONUNA BAŞLADI

CHP KADIN KOLLARI REFERANDUM MARATONUNA BAŞLADI

“KAZANIMLAR YETERLİ DEĞİLDİR”

“KAZANIMLAR YETERLİ DEĞİLDİR”

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6320

    • Euro

      3,8538

    • BIST

      88.830

    • Altın

      144,3004

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE