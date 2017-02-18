TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ BAŞKANLIĞI’NA YALÇIN SEÇİLDİ

Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi 14. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

2 liste ile gidilen seçimde Gölhisar Mahalle Muhtarı Bülent Yalçın 19 oyla seçimi kazandı.

Efeler Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda yapılan genel kurulda Divan Başkanlığı’na Aydın Merkez Hasan Efendi ile Ramazan Paşa Mahalleleri Muhtarı Ertuğrul Özdemir seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi mevcut Başkanı Mehmet Aker; 9 aylık başkanlık süresi boyunca muhtarların sorunlarını imkanları dahilinde çözmeye çalıştığını dile getirdi ve; “Derneğimizin benden önceki yöneticisi Ertuğrul Özdemir’in sağlık sorunları nedeniyle bırakmış olduğu başkanlık görevini 9 ay gibi bir süredir yürütmekteyim. Görevde bulunduğum süre içerisinde muhtar arkadaşlarımın sorunlarını mevcut imkanlar dahilinde çözmeye çalıştım.

Benim görevde bulunduğum süre içerisinde desteklerini esirgemeyen Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özakcan ve bütün belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.

Aker ayrıca, Aydın’a bağlı 83 mahalle muhtarlığının olduğunu, fakat 43 mahalle muhtarının Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi çatısı altında olmadığını, onların da aynı çatı altında toplanmalarını arzu ettiğini ifade etti.

Aker’in konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Yönetim Kurulu faaliyet, Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve oylanmasının ardından seçime geçildi.

Veysipaşa ve Köprülü Mahallesi Muhtarı Murat Aksoy 18 oy alırken, Gölhisar Mahalle Muhtarı Bülent Yalçın 19 oy alarak Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı seçildi.

Bülent Yalçın’ın listesi şu isimlerden oluşuyor; Yıldız Karataş Taşçıoğlu, Şerafettin Yiğitöz, Hasan Akyol, Talat Yöndemli, Bayram Ali Akar, Ahmet Direk,

Denetim Kurulu üyeleri; Hasan Elgün, Maşallah Arslan, Mehmet Yorulmaz.