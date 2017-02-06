“TÜRK GENÇLİĞİNİN OYU MİLLETİN BİRLİĞİNDEN YANADIR”

Türkiye Gençlik Birliği TGB Aydın İl Başkanı Mehmet Babacan, Nisan ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı sistemi ve referandum oylaması ile ilgili olarak gazetemize özel bir açıklama yaptı. Türkiye Gençlik Birliği TGB Aydın İl Başkanı Mehmet Babacan, Nisan ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı sistemi ve referandum oylaması ile ilgili olarak gazetemize özel bir açıklama yaptı.

Referandum oylaması ile getirilmek istenen sistemin vatanın öncelikli sorunlarını perdelemek olduğunu iddia eden Babacan; “Milletin birliği, evetçiler-hayırcılar diye bölünerek yok ediliyor.” dedi.

“VATANIN ÖNCELİKLE SORUNLARI PERDELENİYOR”

Mehmet Babacan, Türk milletinin vatan bölünmezliğine karşı mücadele verdiği günlerde, ülke gündeminin Cumhurbaşkanlığı sistemi ile meşgul edildiğini vurguladı ve; “15 Temmuz günü Amerikancı FETÖ darbesini Türk milleti askeri ve polisiyle bozguna uğratmıştı. Devamındaki süreçte hiçbir ayrım gözetmeksizin vatan bütünlüğüne sahip çıkanlar Türk bayrağı altında bir araya gelmişler, darbe girişiminin arkasındaki güçlere en büyük mesajı vermişlerdi. Milyonlarca kişi ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ‘Kahrolsun Amerika’ sloganlarıyla meydanları doldurmuştu. Gençlik de her zaman olduğu gibi ülkesine yönelen bu tehdide karşı askerinin ve polisinin yanında olduğunu her fırsatta belirterek bu mücadelede yerini aldı. Türk milleti bütün varlığı ve bilinci ile bir olmuş bu mücadeleyi verirken, bugün ülke gündemi Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile meşgul ediliyor. Getirilmek istenen bu sistem sadece vatanımızın öncelikli sorunlarını perdelemekle kalmayıp, milletin birliğini de evetçiler- hayırcılar diye bölerek yok ediyor.” dedi.

“HAYIRCILAR, PKK İLE AYNI SAFTA OLMAKLA TEHDİT EDİLİYOR”

Getirilmek istenen sistemi savunanların hayır oyu kullanacak olanları PKK ile aynı safta olmakla tehdit ettiğini söyleyen Babacan; “Bu sistemi savunanlar hayır oyu kullanacak olanları PKK ile aynı safta olmakla tehdit ediyor. Bu tavır son derece yanlıştır. Hiç olmadığı kadar birliğe ihtiyacımız varken bu söylemler milletimizi bölmekten başka bir şeye hizmet etmez. Kaldı ki bölücü başı Öcalan 2013’te kendisini İmralı’ya ziyarete gelen heyete, başkanlık sistemine tam destek vereceğini açıklamıştı.” ifadelerini kullandı.

“MECLİS, İKTİDAR TARAFINDAN YOK EDİLİYOR”

Babacan, 15 Temmuz FETÖ darbesi sırasında bombalar atılan Meclis’in, bugün iktidar tarafından yok edildiğini vurgulayarak; “Getirilmek istenen sistemle, Kurtuluş Savaşı’nın karargahı olan, devrimle kurulmuş olan TBMM’nin yetkileri elinden alınıyor ve sembolik bir yapıya dönüştürülüyor. Önerilen kanun tasarıları doğrudan cumhurbaşkanına gidiyor. Anayasadaki ‘TBMM denetleme yetkisini kullanır’ sözü siliniyor. Gensoru ve Meclis soruşturması mekanizmaları kaldırılıyor. Milletvekillerinin sözlü soru yöneltme hakkı kaldırılıyor. TBMM başkanlığı devletin yürütmenin vekaletini yitiriyor. Yeni sistem ile sorumsuz yönetim devri açılmak isteniyor. 15 Temmuz’da bombalar atılan meclis bugün iktidar tarafından yok ediliyor.” diye konuştu.

“TÜRK GENÇLİĞİ MİLLETİN EGEMENLİĞİNDEN YANADIR”

“Türk gençliğinin oyu milletin birliğinden yanadır.” diyen Babacan açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı;

“Gençlik olarak nasıl 1876’da Meşrutiyet için mücadele verdiysek, bugün de egemenliğin milletin elinden alındığı bu sisteme geçit vermemek için mücadele edeceğiz. Türk milletini bölücü güçlere karşı birleştirmeyi birinci vazifemiz biliyoruz. Türk gençliğinin oyu milletin birliğinden yanadır, milletin egemenliğinden yanadır.”