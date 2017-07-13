TÃœRK BASINININ NABZI AYDIN’DAN SONRA ADANA’DA ATACAK

AydÄ±n Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Adana’da yapÄ±lacak olan 53’Ã¼ncÃ¼ BaÅŸkanlar Konseyi’ne katÄ±lacak. 52’ncisi AydÄ±n’da gerÃ§ekleÅŸen TÃ¼rkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) BaÅŸkanlar Konseyi’nin 53’ncÃ¼sÃ¼ ise 14-16 Temmuz 2017 tarihleri arasÄ±nda Ã‡ukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliÄŸinde Adana’da dÃ¼zenlenecek. Konu ile ilgili olarak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan AGC BaÅŸkanÄ± Semra Åžener; “TÃ¼rk BasÄ±nÄ±nÄ±n nabzÄ± AydÄ±n’dan sonra Adana’da atacak.” dedi.

53’Ã¼ncÃ¼ BaÅŸkanlar Konseyi toplantÄ±sÄ± programÄ± ile ilgili bilgiler veren Åžener; “Program kapsamÄ±nda 14 Temmuz 2017 Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasÄ±nda, Anadolu basÄ±nÄ±nÄ±n sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerinin tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± TGF YÃ¶netim Kurulu toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacaktÄ±r. 15 Temmuz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 09.00 â€“ 13.00 arasÄ±nda da BaÅŸkanlar Konseyi toplantÄ±larÄ±na katÄ±larak AydÄ±n Gazeteciler Cemiyetiâ€™ni TÃ¼rkiye Gazeteciler Federasyonuâ€™nda temsil edeceÄŸimizi bilgilerinize sunarÄ±z. 14 Temmuz Cuma akÅŸamÄ± Ã‡ukurova Gazeteciler Cemiyeti Ã¶dÃ¼l tÃ¶renini de yerinde izleme imkanÄ±mÄ±z olacak.” dedi.

“MESLEKÄ° SORUNLARINIZI PAYLAÅžIN”

ToplantÄ±da mesleki sorunlarÄ±n TÃ¼rkiye Gazeteciler Federasyonu’na daha saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde aktarÄ±labilmesi iÃ§in meslektaÅŸlarÄ±ndan bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunmalarÄ±nÄ± isteyen Åžener; “LÃ¼tfen mesleki sorunlarÄ±mÄ±zla ilgili ana baÅŸlÄ±klarÄ± 14 Temmuz Cuma saat 22.00â€™ a kadar aydinagc@gmail.com adresine kurum adÄ±, gazeteci meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n adÄ±, mesleki sorunlarÄ±, Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri ve diÄŸer katkÄ±larÄ±nÄ±zÄ± iÃ§eren bir dilekÃ§e ile iletiniz. Ã‡ok deÄŸerli katkÄ±larÄ±nÄ±zÄ± bekliyoruz. TÃ¼rk BasÄ±nÄ±nÄ±n sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m aranacaÄŸÄ± toplantÄ±larÄ±n sonuÃ§ bildirgeleri ve geliÅŸmeleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi AydÄ±n Gazeteciler Cemiyeti olarak sizlerle paylaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek isteriz.” ifadelerini kullandÄ±.

(GÃœÃ‡LÃœ Ã‡EZÄ°K)