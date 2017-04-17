TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR

Her yıl 15- 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinliklerinin bu yıl 40’ıncısı düzenlendi.

Hafta boyunca bu kapsamda birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Aydın Arkeoloji Müzesi’nde açılışı gerçekleştirilen Latmos sergisi ziyaret edildi.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Müze Müdürü Yılmaz Akkan ve Efeler Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı programda, hafta etkinlikleri ile ilgili olarak bilgiler verildi.

Düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Turizmin önemine değildi ve Valilik ve Kültür Müdürlüğü işbirliğince turizm seyahat acentaları ile birlikte 8 otobüs kaldırarak Nysa ve Afrodisias’a geziler düzenlediklerini belirtti.

“BİRİNCİ İŞİMİZ ÖĞRETMEK”

Günay; “Ben gidip o insanlarla ve öğrencilerle orada sohbet ettim. Dedim ki bu güne kadar burayı görmüş müydünüz? Çok büyük bir kesimi ilk defa görüyordu ve bu insanlar Aydın’da yaşıyor. Turizm Haftası’nın Türkiye’nin böyle bir hafta yapıp turizmle ilgili duyarlılık oluşturmaktan kasıt ne, bu değerin farkına varıp, farkındalık yaratmak. Bunu bilmeden yapamayız, o yüzden birinci işimiz öğretmek. Biz turizmle ilgili ilk önce Aydın’da yaşayan insanlara turizmin değerini anlatmamız gerekiyor. Turizm denilince Kuşadası, Didim’e gelen giden turistleri anlıyor Aydınlılar, oysa burada inanılmaz bir kültürel zenginlikte var. O da burada yaşayan insanların bıraktığı izler. Bu sergide bundan 8 bin yıl önce bu topraklarda yaşayan insanların yaptığı resimleri göreceksiniz, o resimler birer sanat eseridir diye düşünülerek yapılmış. O tür resimler Dünya’nın başka yerinde var ama burada Latmos’takiler sanatsal değeri olan eserlerdir.” dedi.



“ÇOK ŞANSLIYIZ”

Etkinliğe katılan öğrencilerden sergiyi dikkatli incelemelerini isteyen Günay; “Dikkatli inceleyin, erkekle kadını nasıl tanımlamışlar. İlk defa erkek kadın birlikte sanki bir düğün törenini sergiliyormuş gibi. Turizm böyle çok geniş kapsamlı sahip olunur, bilinir farkına varılırsa çok önemli bir değer. Biz de Anadolu’da yaşayan insanlar olarak çok şanslıyız. İnanılmaz bir zenginliğin üzerine gelmişiz, onlardan yararlanmışız, onlara katkıda bulunmuşuz. O topraklarda bizden önce binlerce yıldır süren uygarlıklar var. O yüzden çok şanslıyız diyorum. İnsanın ilk yerleştiği, medenileştiği topraklardan bir kısmı da Anadolu.” şeklinde konuştu.

“TURİZM PLATFORMU KURULDU”

Turizm Haftası nedeniyle pek çok etkinliğin yapılacağını ifade eden Günay; “Valilik olarak bütün tarafları bir araya getirerek bir Turizm Platformu kurduk. Onunla ilgili de ilk defa genel kurul toplantımızı gerçekleştireceğiz. O da yine önemli bir adım olarak, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda turizmle ilgili çalışan bütün kesimleri bir araya getiren güzel bir çalışma olacak. Aydın bu Anadolu’nun zenginliğinin bir araya geldiği, yoğunlaştığı yerlerden biri. Ne ararsanız var, doğa turizmi de, inanç turizmi de var. Ben bu haftanın o bölgelerde çok daha farklı kutlandığını düşünüyorum. Ben turizm haftasının ilimize ve ülkemize bütün taraflarına hayırlı uğurlu sonuçlar getirmesini diliyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Emel Erkaplan’ın “Kaybolan İz’ler “LATMOS”, N. Tomris Yalçınkaya’nın “Latmos’ta Bahar Diyalogları” ve Yrd.Doç. Dr. Gülten Kurt’un “Latmos’tan Sevgi Damlaları” isimli takı sergisi katılımcılar tarafından gezildi.