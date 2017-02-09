Trafik canavarı Aydın’da geçen ay 6 can aldı

Aydın ili genelinde 2017 yılının ilk ayında meydana gelen 394 ayrı trafik kazasında 6 kişi öldü, 286 kişi yaralandı.

Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2017 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 85 bin 408 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 11 bin 385 araca 3 milyon 362 bin 470 TL para cezası kesildi. Aralık ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 92 sürücü trafikten men edildi. Bin 501 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 225 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2017 Ocak ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında 210 maddi hasarlı, 181 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 394 ayrı trafik kazası meydana geldi. 286 kişinin yaralandığı kazalarda 6 kişi de hayatını kaybetti. (İHA)