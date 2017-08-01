“TRABZON BAROSU YALNIZ DEĞİLDİR!”

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, müftülere nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısı ile ilgili eleştirilerde bulunan Trabzon Barosu’nun uğradığı ithamlar üzerine basın açıklaması yaparak; “Yalnız değilsiniz” dedi.

“SUİÇMEZ, GÖREVİNİN GEREĞİNİ YAPMIŞTIR”

Aydın Barosu’nun da geçtiğimiz günlerde müftülere nikâh kıyma yetkisi veren yasa değişikliği tasarısına ilişkin eleştirilerini kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Bozkurt; “Türkiye’nin en saygın hukuk kurumlarından biri olan Trabzon Barosu Başkanlığı’nca da, yasa tasarısına ilişkin eleştirileri bir basın açıklaması ile duyurulmuştu. Diyanet Sen Trabzon Şube Başkanı Metin Aydın tarafından bir açıklama yapılarak; Trabzon Barosu Başkanı Sayın Sibel Suiçmez hakkında ağır ifadeler kullanıldığını ve kendisinin gerçek dışı ithamlarla açıkça hedef gösterildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Trabzon Baro Başkanı son derece değerli bir hukuk insanı olarak, haklı kaygılarını kamuoyu ile paylaşıp görevinin gereğini yapmıştır. Muhatabı Diyanet Sen olmadığı gibi; kendisine ‘din düşmanı’ vb. saçma sapan ithamlarda bulunarak saldırmak ve hedef göstermek, ayrıca; hukuk ve kadın hakları konusunda eğitim vermeye kalkmak, Diyanet Sen Başkanı’nın da, kimsenin de haddi değildir. Yine Diyanet Sen Başkanı olan kişiye, Baro Başkanımız Sayın Sibel Suiçmez’in ‘hukuk adamı’ değil, bir kadın ve ‘hukuk insanı’ olduğunu da hatırlatırız.” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET SAVCILARINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

“Laiklik ilkesini yerle bir edecek olan, her yönden sakıncalı ve tehlikeli bulunan bu tasarının toplumu kutuplaştıracağına yönelik kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuz şimdiden ortaya çıkmıştır.” diyen Bozkurt, açıklamasını şöyle sürdürdü;