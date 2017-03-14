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14 Mart 2017
Aydın, Efeler, Güncel, Sağlık

TIP BAYRAMI TÖRENLERLE BAŞLADI

14 Mart Tıp Bayramı tüm yurt genelinde olduğu gibi Aydın’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk koyma sunumu ile başlayan törene sırasıyla; Adnan Menderes Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aydın Tabip Odası, Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin çelenkleri konuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene; İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Nermin Erol, Dr. Alpay Alp, Aydın Halk Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Aslı Candal, Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. Nevzat Önen, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, ADÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bekir Dağlı,Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagöz ve hekimler katıldılar.
14 Mart Tıp Bayramı, kurumlar tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.
(KUDRET CAN)

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