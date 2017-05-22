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22 MayÄ±s 2017
AydÄ±n, GÃ¼ncel, Siyaset

TÄ°LKÄ°, KILIÃ‡DAROÄžLU’NUN TOPLANTISINA KATILDI

81 Ä°LÄ°N GENÃ‡LÄ°K KOLU BAÅžKANLARI BÄ°R ARAYA GELDÄ°
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 81 ilin GenÃ§lik KollarÄ± baÅŸkanlarÄ± ile bir araya gelerek bilgiye dayalÄ± bir siyaset yapmalarÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
CHP GenÃ§lik KollarÄ±’nÄ±n Â 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk’Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla KÄ±zÄ±lay’dan AnÄ±tkabir’e kadar dÃ¼zenlediÄŸi HÃ¼rriyet yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lan AydÄ±n Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz Tilki, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile yapÄ±lan genÃ§lik baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.
3 saat sÃ¼ren toplantÄ±da Referandum sÃ¼recinin konuÅŸulduÄŸunu belirten Tilki; “81 ilin GenÃ§lik KollarÄ± baÅŸkanlarÄ±nÄ±n bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da, 20 ilin GenÃ§lik KollarÄ± baÅŸkanÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ve referandum sonuÃ§larÄ±nÄ± aktardÄ±lar. Ben de CHP Â AydÄ±n Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± olarak referandum sÃ¼reci boyunca elimizden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, tÃ¼m Ã¶rgÃ¼tlerimizle birlikte herkesle birebir gÃ¶rÃ¼ÅŸerek GenÃ§lik KollarÄ± olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± paylaÅŸtÄ±m. AyrÄ±ca, her zaman Genel BaÅŸkan’Ä±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olduÄŸumuzu da dile getirdim.” dedi.
YÄ±lmaz Tilki, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu’nun da kendilerinin her zaman yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirttiÄŸini, yaÅŸadÄ±klarÄ± her tÃ¼rlÃ¼ sÄ±kÄ±ntÄ±larda kendisine, yardÄ±mcÄ±sÄ±na veya ilin milletvekillerine ulaÅŸmalarÄ± konusunda uyarÄ±larda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.
Tilki ayrÄ±ca, Genel BaÅŸkan’larÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu’nun, partinin omurgasÄ±nÄ±n genÃ§lerden oluÅŸtuÄŸunu vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bilgiye dayalÄ± bir siyaset yapmalarÄ± gerektiÄŸini, AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼kten vazgeÃ§memeyi, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± savunmayÄ± ve sÃ¼rekli Ã¶ÄŸrenmeyi Ã¶ÄŸÃ¼tlediÄŸini sÃ¶yledi.
(KUDRET CAN)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  SÃ¶keâ€™de Ãœniversiteliler 19 MayÄ±s'Ä± kutladÄ±
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