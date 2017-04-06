TİLKİ: “IŞIĞI OLMAYAN BİR YOLA GİRMEYELİM”

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 16 Nisan Referandum çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın Kent Meydanı’nda kurdukları HAYIR çadırları ile vatandaşlara çağrıda bulunan CHP Aydın İl Gençlik Kolları, özellikle kararsız kesimi hayır çatısı altında birleştirmeyi amaçlıyor.

Referandum süreciyle ilgili çalışmalarını değerlendiren CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki, Aydınlılara çağrıda bulundu ve; “Işığı olmayan bir yola girmeyelim.” dedi.

“HALKTAN YOĞUN İLGİ VAR”

Tilki; “ Biz Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak bu çadırları kurduk. İlk etapta bir tane çadırımız vardı. Daha sonrasında yoğun bir ilgi olunca çadırlarımızı büyüttük. Diğer partililerimizden ve halktan çok büyük bir ilgi olduğu için onlarda bizim çalışmalarımıza katılıyor. Ancak bizimle birlikte hayır diyen diğer partiler HAYIR çadırlarını zaman zaman açıyorlar. Gördüğünüz gibi Aydın Kent Meydanı’nda 5 Evet çadırına karşı sadece 1 tane hayır çadırında referandum propagandamızı yapmaya çalışıyoruz. Aydın İl Gençlik Kolları olarak her gün neredeyse her ilçede bir standımız mevcut. Standlarda çalışmalarımız yapılıyor. Aynı zamanda alternatif etkinliklerimiz de var. Didim ilçemizde bisiklet yürüyüşü yapmıştık, lokma hayrı düzenledik. Tüm ilçelerde Genel Başkanımızın yeni seçmenlere göndermiş olduğu mektuplar dağıtılıyor. Mahalle çalışmalarımız, gençlere yönelik çalışmalarımız, köy çalışmalarımız da mevcut. Bunları da el birliği ile imkanlarımız doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. ” şeklinde konuştu.

“DEVLET OLANAKLARINA KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ”

Devlet olanaklarına karşı mücadele ettiklerini iddia eden Tilki; “Ş artlar eşit değil, mücadelemiz eşit değil. Devlet olanakları ile yapılan bir propaganda var ve kendi imkanlarımızla bizim yaptığımız propaganda var. Biz devlet olanaklarına karşı mücadele ediyoruz.” dedi.

“KARARSIZLARI HAYIRDA BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Amaçlarının özellikle, Aydın’daki kararsız seçmene ulaşmak olduğuna dikkat çeken Tilki; “ Aydın’da Efeler’de HAYIR çadırlarımıza halkın tepkisi gerçekten çok güzel. Şöyle ki, çadırımıza, standımıza gün içerisinde yoğun ilgi oluyor. Vatandaşlarımız İzmir Marşı’nı hep birlikte söylüyorlar, büyük bir ilgi var. Kararsız kesim de var, biz özellikle kararsız kesimle de oturup sohbet edip onları hayır çatısı altında birleştirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“AYDIN’DA %65 HAYIR BEKLİYORUZ”

Aydın’da çıkacak referandum sonuçlarını da değerlendiren Tilki; “ Aydın halkı, aydın bir halk. 2010 referandumunda dahi %64 hayır çıkaran bir halk var. Günümüzde olan seçim herhangi parti seçimi değil. Bu ülkenin kaderinin tayin edildiği bir referandum. Bu sebeple mesela Milliyetçi Hareket Partisi’nin yönetimleri evet diyor olabilir, ama tabanı komple hayır diyor. Hatta yanımızda bizlerle çalışan AKP’li olup ta bizlerle çalışan arkadaşlarımız var. Ülkü Ocaklarından olup ta bizlerle çalışan arkadaşlarımız var. Öyle bir perspektifte çalışıyoruz. Hayır oyları Aydın’da çok yüksek. Benim nazarımda Hayır oyu %65’in altına düşmeyecek Aydın’da. hayır oyları 2010 yılında %64’dü, 2017 yılında %65 üzeri bekliyoruz biz.” dedi.

“FRENİ PATLAMIŞ BİR OTOBÜSE BİNMEYİN”

Gazetemiz aracılığı ile Aydın halkına seslenen CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki son olarak şöyle konuştu;