TGB’LÄ° GENÃ‡LERDEN REFERANDUM ZÄ°YARETÄ°

TÃ¼rkiye GenÃ§lik BirliÄŸi (TGB) AydÄ±n Ä°l YÃ¶netimi, referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda MÃ¼cadele Gazetesi’ne bir ziyarette bulundu.

TGB Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Babacan, TGB AydÄ±n Ä°l Sekreteri Ä°rayda BegÃ¼mbay ve TGF AydÄ±n Ä°l BasÄ±n Sorumlusu Berfin Nas’tan oluÅŸan heyet, MÃ¼cadele Gazetesi Ä°mtiyaz Sahibi Ayfer Ã‡ezik’e bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi.

GenÃ§lerin ziyaretinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren Ayfer Ã‡ezik, kendileriyle sohbet etti.

TGB AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Babacan da, TGB’li genÃ§lerin AydÄ±n’daki referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.

Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda AydÄ±n’daki basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na yapacaklarÄ± ziyaretlere MÃ¼cadele gazetesi ile baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Babacan, 16 Nisan referandumu ile ilgili olarak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

“TÃ¼rkiye geneline baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, bu referandum sÃ¼recinde ciddi bir siyasileÅŸme var, evet-hayÄ±r cephesi olarak bir bÃ¶lÃ¼nme gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. BugÃ¼n bizim Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen birinci vazife, tÃ¼m kesimleri ‘HayÄ±r’da birleÅŸtirmek. TÃ¼rkiye’nin Ã§Ä±karÄ±na olan yerde, asÄ±l meselelerin Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸi yerde birleÅŸtirmek.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu referandumda Ã¶nÃ¼mÃ¼ze getirilen tasarÄ±ya bakÄ±yoruz, TÃ¼rkiye’nin hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na, hiÃ§bir derdine Ã§Ã¶zÃ¼m getirmiyor.

Ama bu tasarÄ±ya hayÄ±r dendiÄŸi zaman, bu tasarÄ± milletin Ã¶nÃ¼nden kalktÄ±ÄŸÄ± zaman, TÃ¼rk milleti asÄ±l sorunlarÄ±na yoÄŸunlaÅŸacak.

17 Nisan’da hayÄ±r Ã§Ä±kacaÄŸÄ±ndan en ufak bir ÅŸÃ¼phemiz yok. HayÄ±r Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman 17 Nisan itibariyle TÃ¼rkiye’nin gÃ¼ndemi, AKP’lisi, CHP’lisi, MHP’lisi, Vatan Partilisi, bÃ¼tÃ¼n kesimler biraraya gelmiÅŸ, bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk milleti, TÃ¼rk genÃ§liÄŸi biraraya gelmiÅŸ, tek yumruk olmuÅŸ ÅŸekilde terÃ¶r meselesiyle ilgilenecek.

Ä°kinci olarak, ekonomik meseleyle ilgilenecek. TÃ¼rkiye’nin Ã¶nÃ¼nde ciddi bir ekonomik kriz var. Åžimdiden kendisini hissettiriyor. Daha Ã¶nceki ekonomik krizlere hiÃ§ benzemiyor. Bu Ã§ok farklÄ±. Bu kriz meselesiyle ilgilenen bir TÃ¼rk genÃ§liÄŸi, TÃ¼rk milleti olacak 16 Nisan’dan sonraki dÃ¶nemde. Bunun mÃ¼cadelesini veriyoruz.

Ä°lk gÃ¶revimiz sandÄ±ktan ‘HayÄ±r’ Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±p TÃ¼rk milletini birleÅŸtirmek, ikinci gÃ¶revimiz bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸarak TÃ¼rk milletini yine o tamamlamaya muhtaÃ§ olduÄŸu Kemalist devrimi tamamlayacak rotaya sokmak olacak.”

Babacan, 16 Nisan’da ‘HayÄ±r’ Ã§Ä±kacaÄŸÄ±ndan emin olduklarÄ±nÄ±, asÄ±l Ã¼zerinde durduklarÄ± konunun, 16 Nisan sonrasÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerekenler olduÄŸunu belirterek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

“2 NÄ°SAN’DA TÃœRKÄ°YE BÃœYÃœK GENÃ‡LÄ°K MECLÄ°SÄ°’NÄ° TOPLUYORUZ”

“Bu kapsamda, 2 Nisan’da Ankara’da TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k GenÃ§lik Meclisi’ni topluyoruz. TÃ¼rkiye’nin her yerinden genÃ§lerin katÄ±lacaÄŸÄ±, siyasi partilerin Ã¶nderlerinin, baro baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, tabipler odasÄ±nÄ±n, bÃ¼tÃ¼n odalarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir meclis topluyoruz.

Buradan genÃ§liÄŸin kararÄ±nÄ±, genÃ§liÄŸin sorunlarÄ±nÄ±, sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z, TÃ¼rkiye’nin asÄ±l meselelerini tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z bir 17 Nisan tasvir edeceÄŸiz orada.

TÃ¼rkiye GenÃ§lik BirliliÄŸi’nin Ã¶nderliÄŸinde, bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk milletini, bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk genÃ§liÄŸini kapsayacak bir etkinlik olacak bu.

Ankara’nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k salonunda, yaklaÅŸÄ±k 5 Bin kiÅŸilik bir mekanda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Bu salonda asÄ±l 17 Nisan gÃ¼nÃ¼ tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerekenler gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne serilecek.

Neden hayÄ±r denmesi gerektiÄŸi zaten artÄ±k yeterince anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Tabii ki bunun mÃ¼cadelesi de verilecek ama biz 17 Nisan’a hazÄ±rlanÄ±yoruz.”

Mehmet Babacan, Nazilli’de eski CHP Milletvekili Prof. Dr. BirgÃ¼l Ayman GÃ¼ler, eski TBMM Grup BaÅŸkanvekili ve eski TDK BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yusuf HalaÃ§oÄŸlu ile Vatan Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Serhan Bolluk’un katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen referandum panelini de hatÄ±rlatarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle noktaladÄ±:

“NAZÄ°LLÄ°’DE GÃ–RDÃœÄžÃœMÃœZ TABLO BUYDU”

Nazilli’de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz toplantÄ±da da aslÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z tablo buydu. TÃ¼rkiye’nin bÃ¼tÃ¼n kesimleri ‘HayÄ±r’da birleÅŸiyor. O yÃ¼zden, bakÄ±yoruz mesela, AKP bakanlarÄ± AydÄ±n’a geldiler, miting giriÅŸiminde bulundular. Miting diyemiyorum, miting giriÅŸimi diyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ 300-350 kiÅŸiyi ancak toplayabildiler.

BakÄ±yoruz yine baÅŸka illerde de salonlarÄ± dolduramÄ±yorlar. Yani TÃ¼rk milleti ‘Evet’te falan birleÅŸmiyor. Onlar bÃ¶yle sloganlar kullanÄ±yorlar ama durum bu deÄŸil. Memleket meselesinin Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸi yer ‘HayÄ±r’dÄ±r.

Biz ‘Evet’Ã§ileri de ‘HayÄ±r’cÄ±larÄ± da kucaklayarak bu memleket meselelerini Ã§Ã¶zeceÄŸiz. HayÄ±r Ã§Ä±kmasÄ± bu sÃ¼reci hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r. Yani TÃ¼rk milletinin asÄ±l sorunlarÄ±na yoÄŸunlaÅŸmasÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r.

Bu referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kapsamÄ±nda, AydÄ±n’daki yerel basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na bir ziyaret programÄ± baÅŸlattÄ±k. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± bu ziyaretlerle sizlere duyurmayÄ± arzuladÄ±k.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde AydÄ±n’da da ciddi bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z.

2 Nisan’da buradan Ankara’ya otobÃ¼slerimizi kaldÄ±racaÄŸÄ±z. BÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk genÃ§liÄŸini ve tÃ¼m AydÄ±nlÄ±larÄ±, 2 Nisan’da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz TÃ¼rkiye GenÃ§lik Meclisi’ne davet ediyoruz.”

(GÃœÃ‡LÃœ Ã‡EZÄ°K)