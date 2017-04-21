TGB’DEN ANITKABİR’E DAVET

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Aydın İl Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm Aydınlıları Anıtkabir’e davet etti.

TGB İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Mehmet Babacan; “Biz 23 Nisan’da Türkiye’nin geleceğinin teminat altında olduğunu gençliğin birliğini ortaya koyarak göstereceğiz.” dedi.

Toplantıda, Babacan’ın yanı sıra TGB İl Yöneticileri Umut Şahin ve İlayda Begüm de hazır bulundular.

“AKP’NİN ZAFERİ ‘PİRUS ZAFERİ’DİR”

Referandum sonuçlarını da değerlendiren Babacan; “Aylardır, onca öncelikli sorunumuza rağmen milletimize dayatılan ve gündemimizi işgal eden halk oylaması %51,4 evet oyu ile sonuçlandı. Ancak Evet sonucu çıkmasına rağmen AKP ve MHP yönetimi bu seçimin kaybedenleri olmuştur. 1 Kasım seçimlerine kıyasla referandum sonrası anket sonuçları AKP seçmenlerinin %10’luk bir kısmının, MHP seçmenlerinin %75’lik önemli bir kısmının Hayır dediğini ortaya koymaktadır. Anayasa milletin geniş kabulünü gerektirir. Ancak sonuçlar AKP ve MHP’nin bile tam anlamıyla anayasa değişikliği ile kabul etmediğini göstermektedir. AKP’nin zaferi ‘Pirus Zaferi’dir.” şeklinde konuştu.

“HALK OYLAMASI SONUÇLARI KAYBEDENLERİ GÖSTERMEKTEDİR”

YSK’nın aldığı kararların halk oylamasının seyrini değiştirdiğini iddia eden Babacan; “Yüksek Seçim Kurulu’nun, sandıkların açıldığı ve sayıldığı dakikalarda, kendi genelgesini çiğneyerek aldığı “mühürsüz pusulaların geçerli sayılması” kararı, halk oylamasının seyrini değiştirmiştir. İki buçuk milyon mühürsüz pusulanın “dışarıdan getirilmediği kanıtlanmadığı sürece geçerli sayılması” YSK tarihine kalıcı bir leke gibi işlemiştir. Bir yandan bu hukuksuz kararlar alınırken, bir yandan da sandık güvenliğinin ihlal edildiğine dair pek çok görüntü ve belge, seçimlerin meşruiyetini sarsmıştır.

Bu iklimde gerçekleşen halk oylaması, devletin tüm kurumlarının olanaklarının top yekün seferber edildiği, tüm şehir merkezlerinin evet reklamlı büyük tabelalarla donatıldığı, propaganda ve fırsat eşitsizliğinin hat safhada olduğu, hayır propagandasının bir gün güçlükle yapılabildiği bir dönemde ,milletimizin yarısı bu anayasa değişikliğine karşı çıkmıştır. Halk oylaması sonuçları kaybedenleri göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

“EMPERYALİST MERKEZLER KAYBETMİŞTİR”

“Bu seçimi millete dayatan, AKP ve MHP yönetimleri kesin olarak kaybetmiştir.” diyen Babacan açıklamasına şöyle devam etti;

“Türkiye’de uzun vadeli bir rejim değişikliği arzu eden emperyalist merkezler kaybetmiştir. Eyalet sistemi rüyalarıyla, yeni devletler kurmayı hedefleyen danışmanlar takımı kaybetmiştir. Bu sonuçlar, Türk Milleti’nin büyük bir irade göstererek vatan bütünlüğünde ve birlikte ısrar ettiğinin en somut göstergesidir. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, genç, yaşlı yaklaşık 24 milyon yurttaş, ülkenin öncelikli sorunlarında Hayır’da birleşmiştir ve Evet diyen herkesi kucaklamaya hazır olduğunu göstermiştir.”

“VATANSEVERLERİN KUVVET TOPLAMA DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR”

Yüzde 50 ile Türkiye’nin sorunlarını çözebileceğini düşünenlerin, Türkiye’nin geleceğini belirleme şanslarının olmadığını iddia eden Babacan; “Sonucu belli olmayan seçimi büyük zaferler gibi telaş içerisinde kutlayanlar milleti birleştiremez. Toplumu kamplaştırmaya devam edenlerin Türkiye’yi yönetme yeteneklerinin tükendiği açıktır. Yüzde 50 ile Türkiye’nin sorunlarını çözebileceğini düşünenlerin, Türkiye’nin geleceğini belirleme şansları yoktur. Bugün milli egemenliğimiz ve geleceğimiz için sorumluluk alma ve öne çıkma günüdür. Atatürk gençliği olarak 16 Nisan’da evet ya da hayır oyu veren bütün gençleri vatanseverlikte birleşmeye davet ediyoruz. Bugün birliğimizin zemini milli egemenliğimizdir. YSK’nın hukuksuzluğuna ve milli egemenliğimize el uzatanlara karşı hep birlikte yürüyelim. Gençliğe Hitabe’den görev alan gençler olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda olduğumuzu dosta düşmana gösterelim.

AKP ve MHP yönetimleri milletimizi ortadan ikiye bölmektedir. Türkiye’yi bu andan itibaren ancak ve ancak birleştirenler yönetebilir. Biz 23 Nisan’da Türkiye’nin geleceğinin teminat altında olduğunu, gençliğin birliğini ortaya koyarak göstereceğiz. Milletin egemenliği için, geleceğimiz için tüm Aydınlıları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Anıtkabir’e davet ediyoruz.” dedi.