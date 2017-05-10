TGB İNCİRLİK’İN KAPATILMASI İÇİN İMZA TOPLUYOR

Türkiye Gençlik Birliği Aydın İl Örgütü, İncirlik Üssü’nün Amerika’ya kapatılması için imza kampanyası başlattı.

TGB Aydın İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan TGB Aydın İl Başkanı Mehmet Babacan; “Gençlik olarak bir seferberlik başlatıyoruz. İmza kampanyası başlatıyoruz. Tüm Aydınlıları, tüm gençliği bu seferberlikte birlikte omuz omuza mücadele etmeye davet ediyoruz. İmza kampanyası şu an Türkiye genelinde yürürlükte. Esas olarak öğrenci toplulukları ile iletişim halinde yürütülüyor. Aydın’da da çalışma olacak. Bu konuda üniversitede gençlik üzerine bir çalışma planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Vatan Partisi’nin de bu tarz bir kampanya sürdüreceğini biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Babacan; “Uzun zamandır gizli kapaklı olup, son yıllarda kendini açık eden ve bugün namluları ülkemize dönen tanklarla tartışmasız hale gelen bir gerçek var; Türk-Amerikan savaşını yaşıyoruz. Türkiye, Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi’ndeki hedef ülkelerinden birisiydi. Projenin merkezinde, Suriye, Irak ve İran ile beraber Türkiye’nin bölünmesiyle kurulacak bir kukla devlet vardı: Adı sözde Kürdistan, gerçekte “2. İsrail” olacak olan bir kukla devlet.

Son iki yılda yaşananlar düşünüldüğünde artık esas hedef Türkiye’dir. ABD önce güdümündeki terör örgütleri PKK, FETÖ ve IŞİD’nin bombalı eylemleriyle, sonrasında 15 Temmuz darbe girişimiyle, Türkiye’nin bölünmesi ve dağıtılması için saldırılarını sürdürmektedir.” dedi.

“SAFIMIZ BELLİ”

“Biz bu ülkenin vatansever gençleri olarak Türkiye safındayız.” diyen Babacan sözlerine şöyle devam etti;

“Artık dolaylı girişimlerden, cephe cepheye bir saflaşmaya gelindi. ABD PYD/PKK”yle birlikte tanklarını Türkiye’ye çevirdi. Bir tarafta Türkiye diğer tarafta ABD tankları var. Yüreğimiz, cephede terörle mücadele eden Mehmetçiğimizle ve polisimizle birlikte. ABD’nin ve güdümündeki PKK, FETÖ ve IŞİD’in de tam karşısındayız. Bütün gençliği Türkiye safında birlik olmaya çağırıyoruz.

Türk gençliği, bu cepheleşmenin gereği olan, Türkiye safındaki her eylemin içinde olacak ve destekleyecektir. Önümüzdeki öncelikli icraat, eşkıya yatağı İncirlik Üssü’nün ABD’ye kapatılması ve üssün Mehmetçiğin emrine verilmesidir. Hepimizin gözleri önünde; ABD askerleri PYD/PKK ile nöbet tutuyor. ABD bayrağıyla PKK paçavrası yan yana asılıyor. ABD yetkilileri Türk ordusunun vurduğu teröristleri ziyaret ediyor.

Hepimiz biliyoruz, 15 Temmuz darbe girişiminin karargahı İncirlik’ti. PYD/PKK’ya silahlar İncirlik’ten gidiyor. Türkiye, namlularını üzerine doğrultmuşken, Amerika’ya İncirlik’i kullanma hakkı veremez! İncirlik üssü, Amerika eşkıyalığına peşkeş çekilemez”