TEZCAN’I VURAN ZANLI TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AydÄ±n Milletvekili BÃ¼lent Tezcan’a yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AydÄ±n 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aÃ§Ä±lan davada tutuklu yargÄ±lanan Alparslan S.’Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesine karar verildi.

DuruÅŸma sonrasÄ± basÄ±na bilgi veren CHP Grup BaÅŸkan Vekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel; “Mahkeme BaÅŸkanÄ± saldÄ±rganÄ± 7 ay sonra tahliye etti. Tahliye ediÅŸ gerekÃ§esi AydÄ±n Adli TÄ±p Kurumu’ndan gelen hayati tehlike olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin rapor.” dedi.

AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi Åžehit Fethi Sekin Tiyatro ve Konferans Salonu’nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya; CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan katÄ±lmazken; CHP Grup BaÅŸkan Vekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, CHP Ä°zmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Musa Ã‡am, Murat Bakan CHP MuÄŸla Milletvekili Nurettin Demir, CHP AydÄ±n Milletvekili HÃ¼seyin YÄ±ldÄ±z, Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut Ã–zakcan, CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Ä°nci, CHP Efeler Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Selim GÃ¼rgÃ¼n, CHP Ä°l KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± AyÅŸe Ã–zdemir, CHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanlarÄ± ve partililer hazÄ±r bulundu.

DuruÅŸmaya ayrÄ±ca, Tezcan’Ä± yaralayan Alparslan S.’Ä±n Ã§ok sayÄ±da yakÄ±nÄ± ve eÅŸi de katÄ±ldÄ±.

7 AY SONRA TAHLÄ°YE

Alparslan S.’Ä±n tahliye kararÄ±na tepki gÃ¶steren CHP Grup BaÅŸkan Vekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel; “BugÃ¼ne kadar 7 aydÄ±r sÃ¼ren bir tutukluluk durumu sÃ¶z konusuydu. Zaten doÄŸrudan hem siyasi faaliyete engel olma, hem Cumhuriyet Halk Partisi’nin toplum nezdinde yÄ±pratÄ±lmasÄ±, hem de eylemin gerÃ§ekleÅŸme biÃ§imi aÃ§Ä±sÄ±ndan adam Ã¶ldÃ¼rmeye doÄŸrudan teÅŸebbÃ¼sle ilgili Â davanÄ±n bu mahkemede deÄŸil bir Ã¼st mahkeme olan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde gÃ¶rÃ¼lmesi ile ilgili avukatlarÄ±mÄ±zÄ±n talepleri vardÄ±. BugÃ¼n mahkeme baÅŸkanÄ± saldÄ±rganÄ± 7 ay sonra tahliye etti. Tahliye ediÅŸ gerekÃ§esi AydÄ±n Adli TÄ±p Kurumu’ndan gelen hayati tehlike olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin rapor.” dedi.

“BU RAPOR Ã‡OK TARTIÅžILACAK”

Adli TÄ±p Kurumu raporunun Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–zel; “Bu rapor Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lacak. Zira o gÃ¼n olayÄ± duyduÄŸumuzda hep birlikte hastanedeydik. RektÃ¶rÃ¼nden Valisine Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼nden DekanÄ±na kadar herkes o odadaydÄ±. O odada hakim olan ÅŸu ifadeleri hiÃ§ birisi inkar etmeyecektir: AydÄ±n basÄ±nÄ± bunu bahsettiÄŸim kiÅŸilerle, SayÄ±n Valiyle, Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼yle rektÃ¶rle tÄ±p fakÃ¼ltesi dekanÄ±yla, konuyla ilgili bÃ¶lÃ¼mÃ¼n hocalarÄ±yla konuÅŸmalÄ±dÄ±r, bunu sormalÄ±dÄ±r. O gÃ¼n gelen filmlerden sonra bÃ¼tÃ¼n hocalar hatta milletvekillerimizin konuyla ilgili uzman olanlarÄ±na telefonda verdikleri bilgilerde ve bize verdikleri bilgilerde defalarca, ‘Bir kemiÄŸin kÄ±rÄ±lmasÄ±, Ã§atlamasÄ± sÃ¶z konusu, ancak kurÅŸun orada kalmÄ±ÅŸ, eÄŸer birkaÃ§ milim daha ilerleseydi hastaneye dahi yetiÅŸtirilemezdi. AÅŸaÄŸÄ±daki ana atar damarÄ±n yanÄ±ndaki kemik Ã§atlamÄ±ÅŸ ancak kurÅŸunun ucu oraya tÄ±kaÃ§ gÃ¶revi yapÄ±yor. KurÅŸunu Ã§Ä±karsak aÄŸÄ±r bir kanama baÅŸlayabilir. KurÅŸunu ellemeyeceÄŸiz, ancak Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tehlike atlatÄ±lmÄ±ÅŸ, bir kaÃ§ santim ilerleseydi hastaneye yetiÅŸmesi mucize olurdu’ ifadesi vardÄ±. Ama bugÃ¼n burada efendim o gece vali beyin veya gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildiren bazÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n hayati tehlike olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bahsediyorlar. Evet o gÃ¼n o odadaki hakim gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ydÃ¼ sevenlerine, TÃ¼rkiye’ye, siyasetin iki kutbunda yer aldÄ±rÄ±lÄ±r gibi gÃ¶sterilen kiÅŸilerin TÃ¼rkiye’nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda birbirlerine husumet duymamalarÄ±, sokaklarÄ±n karÄ±ÅŸmamasÄ±, sevenlerinin telaÅŸa kapÄ±lmamalarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan elbette yoÄŸun bakÄ±mda tutuluyor olmasÄ±na raÄŸmen SayÄ±n BÃ¼lent Tezcan’Ä±n hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde toplumu teskin edici ve oradaki kiÅŸilerin yaptÄ±ÄŸÄ± kamu gÃ¶revinden kendilerine biÃ§tikleri bir rolle bu ifadeleri kullandÄ±klarÄ±nÄ± hepimiz biliyoruz.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“Ä°TÄ°RAZDA BULUNACAÄžIZ”

Verilen tahliye kararÄ±na avukatlarÄ±nÄ±n gerekli hukuki deÄŸerlendirmeleri yaptÄ±ktan sonra itirazda bulunacaklarÄ±nÄ± ifade eden Ã–zel; ”BugÃ¼n Adli TÄ±p Kurumu’nun hayati tehlike olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin raporuna dayanÄ±larak ÅŸimdilik kaydÄ±yla Ä°stanbul Adli TÄ±p’a dosyalarÄ±n yollanmasÄ±yla ilgili bir karar verileceÄŸini de aÃ§Ä±k kapÄ± bÄ±rakÄ±larak ÅŸimdilik kaydÄ±yla, bir Ã¼st mahkemeye, yani aÄŸÄ±r cezaya yollanmadÄ±ÄŸÄ± ve kalan sÃ¼re bugÃ¼nkÃ¼ mahkemenin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ duruÅŸma doÄŸrultusunda eÄŸer burada devam edecekse alacaÄŸÄ± ceza dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek tahliyeye karar verildi. Elbette avukatlarÄ±mÄ±z hukuki deÄŸerlendirmeyi yapacaklar, bu konudaki itirazlarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Ama hepimizin bildiÄŸi bir ÅŸey var o gÃ¼n aÃ§Ä±lan ateÅŸ mucize eseri BÃ¼lent Tezcan’Ä± Ã¶ldÃ¼rmemiÅŸtir.” dedi.

“TEZCAN’A YAPILAN SALDIRI CHP’LÄ°LERE YAPILMIÅžTIR”

BÃ¼lent Tezcan’a yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n Cumhuriyet Halk Partililerin hepsine yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Ã–zel sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti;

“O gÃ¼n aÃ§Ä±lan ateÅŸ BÃ¼lent Tezcan’a deÄŸil Cumhuriyet Halk Partililerin hepsinedir. Siyasi faaliyetlerimizi durdurma, hazÄ±rlanmakta olan bir referandum Ã¼zerinden rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± direnecek her siyaset insanÄ±nÄ± yÄ±ldÄ±rma ve gÃ¶z korkutma amacÄ±yladÄ±r. Bu aÃ§Ä±dan AydÄ±n’da yapÄ±lan bu eylem ve bu eylemden sonra AydÄ±n’daki Adli TÄ±p Kurumu’nun verdiÄŸi ‘Hayati Tehlike Yoktur’ raporu Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lacak. Buna itiraz edeceÄŸiz. Bu konuda Ã¼mit ediyoruz, somut gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda hem bu tutukluluk hali ile ilgili deÄŸerlendirme, hem de esas gÃ¶rÃ¼lmesi gereken merci olan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde bu mahkeme yeniden gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlayacak. Ekim ayÄ±na kadar saldÄ±rganÄ±n tutuksuz olmasÄ± hakimin takdirindedir.Â Ancak tutukluluk hali kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anda salondan yÃ¼kselen alkÄ±ÅŸlar, kiÅŸilerin yaptÄ±ÄŸÄ± siyasi gÃ¶ndermeler ve bir takÄ±m siyasi iÅŸaretler ve kendisine ‘Reis, eline saÄŸlÄ±k reis’ diye baÄŸÄ±rmalar, araÃ§la hapishaneye tahliye iÃ§in gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken Â kendisine yapÄ±lan siyasi tezahÃ¼ratlar gÃ¶stermektedir ki, kiÅŸinin sÃ¶ylediÄŸi, ‘BÃ¼lent Tezcan’Ä± gÃ¶rdÃ¼m o anda karar verdim, gittim sadece korkutmak iÃ§in ateÅŸ ettim’ laflarÄ±nÄ±n Ã§ok farklÄ± olduÄŸu, bu iÅŸte devlet, derin devlet, derin devletin himayesindeki mafyalar, o mafyalarÄ±n KuÅŸadasÄ±’ndaki uÃ§larÄ±, taÅŸeronlarÄ±nÄ±n irdeleneceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± yer herhalde burasÄ± deÄŸil. Burada tartÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z 7 aylÄ±k tutukluk yeter deyip salarsÄ±nÄ±z. Ama mesele aÄŸÄ±r bir davadÄ±r, zaman ilerledikÃ§e gerÃ§ekler ortaya Ã§Ä±ktÄ±kÃ§a tÃ¼yler Ã¼rpertici gerÃ§eklerin ortaya serileceÄŸini biliyoruz. Belki bundan 10 yÄ±llarca sonra bugÃ¼nkÃ¼ bu aÄŸÄ±r siyasi baskÄ±, OHAL rejimi, devlet, derin devlet mafya iliÅŸkilerini sorgulayan onlarca kitapta bugÃ¼nleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde bu kararlarÄ± ve bu adli tÄ±p kurumunun raporunu da utanarak ve aslÄ±nda neyin ne olduÄŸunu bÃ¼tÃ¼n parÃ§alar birleÅŸtiÄŸinde daha iyi anlayarak gÃ¶receÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Biz buradayÄ±z,.BÃ¼lent Tezcan’Ä±n, AydÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼mÃ¼zÃ¼n, CHP’de siyaset yapan herkesin yanÄ±ndayÄ±z, arkasÄ±ndayÄ±z. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te de TÃ¼rkiye’nin demokrasinini barÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri savunmaya, saray rejiminin dayattÄ±ÄŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ yÄ±ldÄ±rmaya, her tÃ¼rlÃ¼ kirli iliÅŸkiye karÅŸÄ± CHP olarak dimdik ayakta durmaya devam edeceÄŸiz.”