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13 Nisan 2017
Aydın, Efeler, Güncel, Siyaset

TEZCAN’DAN HAYIR VE EVET ÇADIRLARINA ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Hayır Çadırı’nı ziyaret etti.
Referanduma sayılı günler kala hala çalıştıklarını ve sandıklar açılana kadar çalışacaklarını ifade eden Tezcan, evet çadırına da uğramayı ihmal etmedi.
16 Nisan Referandumu öncesinde Aydın’a gelerek, son durumu değerlendiren Tezcan, CHP il binasında düzenlediği basın toplantısının ardından, partisinin referandum çalışmaları kapsamında Efeler İlçesi Atatürk Kent Meydanı’nda kurduğu Hayır Çadırı’nı ziyaret etti.
Tezcan’a, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri, CHP Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Yılmaz Tilki ile Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri eşlik etti.
Tezcan, Hayır çadırında görevli partililerden CHP’nin referandum için hazırladığı “Hayır” şarkısını çalmalarını istedi.
Vatandaşlarla birlikte şarkıya tempo tutarak eşlik eden Tezcan ve beraberindeki heyet “Evet Çadırı”na da uğramayı ihmal etmedi.
İlk olarak TÜGVA’nın çadırını ziyaret eden başkanlar, daha sonra AK Parti’nin kurduğu çadırda görevli olan vatandaşlarla selamlaştı.
(KUDRET CAN)

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