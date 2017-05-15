TEZCAN; “TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI ÇÖKTÜ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Partisi Sözcüsü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan CHP Efeler İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

16 Nisan Referandum sonuçlarında %65 hayır oyu çıkaran Efeler İlçesi’ne çalışmaları nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulunan CHP Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan; “Devlet kampanyasına karşı, millet kampanyası aslında sandıkta başarmıştır.” dedi.

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, İlçe Başkanı Selim Gürgün, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve partililerin hazır bulunduğu ziyarette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Türkiye’nin önemli bir sürecin içerisinden geçtiğini belirterek; “Bir taraftan içeride tek adam rejimi dayatmaları ile karşı karşıyayken bir taraftan içeride hâlâ Türkiye’yi olağanüstü hal rejimi altında baskıyla yönetmeye çalışan bir iktidar varken, dışarıda da itibarımızın sarsıldığı bir süreçten geçiyoruz.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI ÇÖKTÜ”

Türkiye’nin dış politikasının çöktüğünü iddia eden Tezcan; “AKP üyesi Sayın Erdoğan bugün Çin’dedir, yarın Amerika’da olacak. Bu çerçevede daha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Amerika ziyareti gerçekleşmeden önce ön heyet denilen heyet Amerika’da iken Trump terör örgütüne ağır silahlar vermeye başlamıştır. Bu, bölgede Türkiye’nin ileride bölünmesine dönük ciddi güvenlik zaafiyetinin alt yapısını hazırlamak demektir. Bu bölge üzerinden Türkiye’yi bölme projesinde ciddi bir adım daha atılması demektir. Dış İşleri Bakanlığı’nda birikmiş sadece Cumhuriyet dönemi değil, Osmanlı’dan bu yana biriken o dış işleri bürokrasisi geleneği yerle bir edilmiştir. Dış işleri bürokrasisiyle monşerler diye alay eden ve liyakat yerine sadakat esasıyla bütün devlet bürokrasisini dizayn eden AKP iktidarı ne yazık ki dış politikanın çökmesine neden olmuştur. Ege’deki Türk adalarını göz göre göre Yunanistan’a terketmiş. ve Ege’deki Türk adalarını Yunanistan gelip işgal ederken sesini çıkarmayan hükümet, ülkenin şimdi de doğusunda Suriye politikasındaki ciddi hataları nedeniyle de bir ciddi problemle ülkeyi karşı karşıya bırakmıştır.” dedi.

“DEVLET OLMANIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİREN DURUŞ BEKLİYORUZ”

“Amerika’da Trump’ın YPG’ye ağır silahlar verecek noktaya gelmesinde Türkiye’deki dış politikanın kötü yönetilmesinin çok ciddi ve önemli ne yazık ki katkıları vardır.” diyen Tezcan; “Bu çerçevede biz yeniden Türkiye’nin dış politikasında milli çıkarlar üzerine kurulu büyük bir devlet olmanın gereklerini yerine getiren duruş bekliyoruz. Sayın Erdoğan’a bu çerçevede uluslararası ziyaret çerçevesinde bir kere daha konuyu gözden geçirip ona göre tutum alması gerektiğini söylemiştik. Umarız bu noktada gerekli gözden geçirmeyi yapmış ve ondan sonra gidip görüşmeye karar vermiştir. Yarın hep beraber bunun sonuçlarını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“CHP, DEMOKRATİKLEŞME MÜCADELESİNİN MOTOR GÜCÜ OLACAKTIR”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokratikleşme mücadelesinde motor gücü olacağını belirten Tezcan; “Biz CHP olarak 16 Nisan referandumundan sonra ortaya çıkan bu yeni tabloda Türkiye’yi yeniden demokratik parlamenter sistem ekseninde güçlü sosyal devletin, sosyal adaletin sağlandığı bir ülke olarak inşaa etme görevini üzerinde taşıyan en önemli siyasi örgütüz. CHP önümüzdeki demokratikleşme mücadelesinin motor gücü taşıyıcı gücü olacaktır.” dedi.

16 Nisan referandum sonuçlarında; “Sevineceğiz ama şımarmayacağız.” diyen Tezcan konuşmasına şöyle devam etti;

“16 Nisan’da sandığa giden yüzde 50’nin tamamı homojen CHP’sinin seçmeniymiş gibi düşünmeyeceğiz. Bu sonuçtan sevineceğiz ama şımarmayacağız. Bu sonuçtan şımararak bizim dışımızdakileri yok sayarak yoldan yürümeyeceğiz. Çok açık ne yaptığımızı bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Buradaki mesele şudur, önce hayırda buluşan yüzde 50’yi bir arada tutacağız. Buradan bir hayır bloğu yaratacağız. Ama bu bloğun hiçbir zaman bir hayır cephesi haline gelmesine de yol açmayacağız. Çünkü bizim kalan yüzde 50’den de mutlaka oy almamız, destek almamız gerekiyor. O yüzden önümüzdeki süreçte politikamızı bu çerçevede kucaklayıcı bir politika ile yürüteceğiz.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNDE DEMOKRASİ ORTAK PAYDASINDA BULUŞANLAR KAZANACAKTIR”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay takviminin başladığını belirten Tezcan; “Önümüzdeki günlerde ilçe örgütlerimiz, il örgütlerimiz kurultaya kadar giden bir süreçte örgütün doğal kongreler sürecinde bunları tartışacağız. Daha iyisini nasıl yaparızı oralarda tartışıp, kendi içimizde olgun, düzeyli bir kongre sürecini tamamlayacağız. 16 Nisan göstermiştir ki, Türkiye’nin geleceğinde demokrasi ortak paydasında buluşanlar kazanacaktır. Ben bu duygularla hepinize tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BÜYÜK MESELELERİ İLE MEŞGULÜZ”

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kendisini silahla yaralan Alparslan Sargın’ın tahliye edilmesi üzerine sorulan soruyla ilgili olarak ise; “Onunla meşgul değilim, Türkiye’nin büyük meseleleri var, Türkiye’nin büyük meseleleri ile meşgul oluyoruz.” şeklinde konuştu.