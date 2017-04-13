TEZCAN; “MİLLET SANDIKTA HAYIR DİYECEK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın il binasında partililerle bir araya geldi.

‘HAYIR’ diyecek.” dedi. Tezcan; “Devletin bütün parasını sokaklara dökseler, Devlet gücüyle Türkiye’de bütün boya fabrikalarının boyalarını satın alsalar ve Türkiye’nin üstündeki gök kubbeye o boyalarla ‘Evet’ yazsalar dahi, sandıkta milletdiyecek.” dedi.

16 Nisan Anayasa Değişikliği referandumuna sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Aydın’a geldi ve vatandaşlara HAYIR çağrısında bulundu.

Parti binasında düzenlenen toplantıda ayrıca; CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Gençlik Kolları üyeleri ve partililer hazır bulundu.

“SANDIKLARA SAHİP ÇIKIN”



Toplantıda ilk olarak konuşan CHP İl Başkanı Bayram İnci; “Bu referandum sürecini Aydın olarak başarıyla devam ettirdik. İnanıyorum ki başta Aydın olmak üzere Türkiye genelinde bu çalışmalarımız hayırlara vesile olacak. Atatürk ilke ve devrimlerini, parlamenter sistemi, aydınlık geleceğimizi hep birlikte sahipleneceğiz. 16 Nisan akşamı, Türkiye hayırlı bir sabaha uyanacak. Ayrıca 16 Nisan sabahtan itibaren geleceğimiz adına sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Kimse görev beklemesin, herkes bize emanet edilen bu ülkeyi savunmak için görev sahibidir. O yüzden hepinizin sandıklara sahip çıkmasını istiyorum.” şeklinde konuştu.

“MUTLAKA SANDIĞA GİDELİM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, sekiz yıllık görev sürecinde her zaman Atatürk ilkelerine ve devrimlerine olan inancıyla beraber hareket ettiğini belirterek; “En son Salı günü yaptığımız mecliste tam bir demokrasiyi uyguladık. Encümen seçiminde 5 kişi de CHP’den seçilebilecekken, Aydın’ı ortak akılla yürütmek için, diğer iki siyasi partiden de meclis encümen üyesi alarak 3 CHP, 1 AK Parti, 1 MHP’den olmak üzere 5 kişiden oluşturduk. Ortak akıl, demokrasi, birlik ve beraberlik tek kişinin yönetmesi değildir, hep beraber yönetmektir. Bu amaçla bu uygulamayı gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızın mutlaka sandığa gitmesini istiyorum. Bir oydan ne olacak demeyelim, o bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu düşünün. Geleceğimiz için mutlaka sandığa gidelim. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.



“AJANSLARIN VERDİĞİ SONUÇLARA İNANMAYIN, SANDIKLARI TERKETMEYİN”

Çerçioğlu’nun konuşmasının ardından CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da ; “Aydın’da çalışmaya 11 Şubat’ta başladık. Son iki gündeyiz. 16 Nisan Pazar günü bir referandum seçimi var. Başta genel başkanımız olmak üzere, gençlik kolları, kadın kolları, il ve ilçe başkanları olarak tek yumruk olmuş bir şekilde gece gündüz çalıştık. Pazar günü sandık görevlilerinin ve diğer bütün partili arkadaşlarımızın, Atatürk ilke ve devrimlerine gönül vermiş herkesin sandıklarına sahip çıkması gerektiği inancını taşıyorum. Bu seçim bir genel seçim, yerel seçim veya cumhurbaşkanı seçimi değil. Bu bir anayasa değişikliği de değil, bir rejim değişikliği seçimidir. Pazar günü “evet” çıkarsa bir daha bizim geri dönme şansımız yok. Anadolu Ajansı veya TRT-1 daha saat 18:00 sularında, ‘Sandıktan %55 evet çıktı’ haberleri verebilir. Sakın inanmayın. Sonuna kadar sandıkları bekleyip tutanakları almak zorundayız. Islak imzayı almadığımız takdirde bu kadar yaptığımız çalışmaların, emeklerin hepsi çöpe gider.” şeklinde konuştu.

“EVET’İN ÖNÜ AÇILMAYA, HAYIR’IN ÖNÜ KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Son olarak konuşan CHP Genel Başkanı Bülent Tezcan, yoğun bir çalışma döneminde olduklarını ve 16 Nisan akşamı bu yorgunluğun karşılığını alacakları inancını taşıdığını belirtti.

Tezcan; “Şu ana kadar Türkiye’nin her bölgesindeki çalışmalar ile ilgili bilgiler genel merkezimizde toplandı. Bunu siz de çok yakından görüyorsunuz. Evet kampanyası bir devlet kampanyasına dönüştü. Evet kampanyası başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı makamının bütün parasal, manevi ve fiziki gücü kullanılarak, başbakanlık makamının bütün parasal, manevi ve fiziki gücü kullanılarak, hükümetin ve devletin imkanlarının tamamı kullanılarak, valiler ve kaymakamların bütün imkanları kullanılarak Türkiye’de evet’in önü açılmaya, hayır’ın da önü kapatılmaya çalışılıyor.” dedi.

“SANDIKTA MİLLET HAYIR DİYECEK”

Sandıkların şansa bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Tezcan; “Bu devlet kampanyasına karşı ben milletimize teşekkür ediyorum. Milletimiz, üzerindeki bütün bu psikolojik baskıya rağmen, ‘Ben demokrasiyi istiyorum’ diyerek kararını ifade etti. ‘Demokrasiyi vermeyeceğim, rejim değişikliğine izin vermiyorum, ben demokratik cumhuriyetin eksik, aksayan yanı varsa gelin beraber güçlendirelim. Ancak bu sistem tek adam rejimi oluşturur’ diyor. Görüyoruz ki devletin bütün parasını sokaklara dökseler, Devlet gücüyle Türkiye’de bütün boya fabrikalarının boyalarını satın alsalar ve Türkiye’nin üstündeki gök kubbeye o boyalarla “Evet” yazsalar dahi, sandıkta millet HAYIR diyecek. Tablo budur.” şeklinde konuştu.

“TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI SİGORTADIR”

Kampanyayı siyasetin kısır politikası haline getirmekten özellikle kaçındıklarını belirten Tezcan; “Bu millete bir şey soruyorsanız, millete bu sorunun ne olduğunu anlatmanız gerekir. Biz bütün parti kadrolarıyla 18 maddeyi anlattık. Bunun karşısında evet kampanyasını yürütenler, bu kampanyayı bir siyasi polemik haline getirmek için çok çaba harcadılar. Bu kampanyayı bir parti kampanyası haline getirmek için çok çaba harcadılar. Değişiklik teklifinin maddelerinin tartışılması yerine, ısrarla siyasi polemiğe dönüşmesini çok istediler. Ancak bugüne kadar kavga dili, hakaret dilini hiçbir ölçü tanımadan kullanmalarına karşı biz o zemine girmedik ve girmeyeceğiz de. Biz bu değişikliğe neden hayır dediğimizi biliyoruz, ancak evet diyenler neden evet dediğini bilmiyorlar. Biz tek adam rejimi istemiyoruz, biz bir kişinin hem mahkeme, hem hükümet, hem meclis olmasını istemiyoruz. Bütün bu yetkileri bir kişiye verirseniz o memlekette halk zulüm altında olur, onun için hayır diyoruz. Biz bir kişiye meclisi feshetme yetkisinin verilmesini doğru bulmuyoruz. Bu milletin egemenliğine hakarettir diyoruz. Biz tarafsız cumhurbaşkanı istiyoruz, partili cumhurbaşkanı istemiyoruz. Bu millet birlik ve beraberlik sağlayacaksa bir denge unsuruna ihtiyaç duyacaktır, tarafsız cumhurbaşkanı sigortadır. Cumhurbaşkanı partizan olduğu zaman, o cumhurbaşkanına oy vermeyen cumhurbaşkanı ile vatandaş arasındaki gönül bağını koparırsınız. Devletin milletle olan bağını kopardığınız zaman bu ülkede ne terörle mücadele edebilirsiniz, ne çatışmayı ortadan kaldırabilirsiniz, ne de toplumsal huzuru sağlayabilirsiniz. Bunun için karşı çıkıyoruz.” dedi.

“TÜRKİYE’DE DEVLETİN BAĞRINA FETÖ HANÇERİNİ SAPLAYAN, İKTİDARIN TA KENDİSİDİR”

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimine tesadüfen gelmediğini iddia eden Tezcan; “FETÖ devletin içerisine tesadüfen yerleşmedi. Dün Oda TV Davası bitti. Beraat ettiler. O dönemi hatırlayın, o gazeteciler için ‘Onlar gazeteci değil terörist, onlar gazetecilikten değil, teröristlikten içeride yatıyor’ diyen devletin en yetkili isimlerinin beyanatları vardı. Şimdi ise onların yandaş gazeteleri ‘FETÖ Operasyonları çökertildi, yargı beraat kararı verdi’ diye dünkü manşetlerini hatırlamadan, utanmadan, sıkılmadan su yüzüne çıkmaya çalışıyorlar. Türkiye’de devletin bağrına FETÖ hançerini saplayan bu iktidarın ta kendisidir. Ülkeyi taşıyıp getirdikleri bu noktada 15 Temmuz felaketine karşı iktidarıyla muhalefetiyle ortak bir direniş gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanı karşı durdu, doğru yaptı, Sayın Başbakan karşı çıktı, doğru yaptı. Genel Başkanımız ilk geceden itibaren karşı çıktı ve bütün örgütlere talimat gönderdi, ‘Darbeye karşı çıkacaksınız’ diye. Görülmemiş bir tavır gösterdi demokrasi adına. Siyasi parti genel başkanları aynı şekilde tavır gösterdiler ve hepimiz bombaların altına başımızı soktuk. O zaman biz Meclis’te tepemize bomba atılırken, Başbakan Çankırı tünelinde kendi korumasını ve güvenliğini sağlıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı da hava alanları ve meydanlarda güvenlik sağlansın, ondan sonra ineyim diyordu. 15 Temmuz’da darbe girişimi püskürtüldükten sonra ertesi gün 16 Temmuz’da bütün liderler TBMM’de toplandılar ve darbeyi lanetleyen bir toplantı yaptık. Sayın Genel Başkan’ımız uçakla uçmadığı halde kara yoluyla Ankara’ya yetişti. Orada Başbakan konuştu, Genel Başkan’ımız ve Sayın Devlet Bahçeli konuştu. Herkes konuştu. Sayın Cumhurbaşkanı 19 Temmuz’da geldi. Ankara’ya 4 gün sonra geldi güvenlik endişesiyle, güvenlik yeterince sağlansın diye. Şimdi 6 bin 7 bin korumayla polisle korunan Cumhurbaşkanı, yüzlerce polisle korunan Başbakan kendileri için güvenli ortamı sağlamak üzere attıkları adımları hiç bir eleştirecek yanı yok, ama Sayın Genel Başkan hava alanından ayrıldı diye bir iftira kampanyası ile toplumu yanıltmanın peşindeler. Tarih ve vicdanlar o dönemde CHP Genel Başkanının, CHP’lilerin neler yaptığını biliyordu, bütün kara lekeler ve boyaları çalmaya kalksalar da tarihin temiz sayfasında bunlar yazılı kalacaktır. Hiç kimsenin de bunu silmeye gücü yetmeyecektir. Türkiye’de referandumdan Evet çıkarabilme adına toplumu birbirine düşürebilmek ve milleti birbiriyle çatıştırmak için bu iftiraları kurmanın bir anlamı yok. Belli ki telaş içerisindeler. Biz bu telaşın sebebini biliyoruz. Bu telaşın sebebi sandıktan HAYIR çıkacağını onların da görüyor olmasıdır. Görmeye başladılar ve şimdi bu şantaj ve iftira siyasetiyle kampanyayı yeniden kirletmenin peşindeler.” ifadelerini kullandı.

“ELİNİZDEKİ BELGELERİ PAYLAŞMIYORSANIZ MÜFTERİSİNİZ”

Adalet Bakanı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektronik postalarını takip ettiği söylentilerini de değerlendiren Tezcan; “Adalet Bakanı çıkıyor, Sayın Genel Başkan’ımızın elektronik postalarını bildiğini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, kaset imasında bulunuyor. Elinde kaset varmış. Eğer elinizde olan belgelerin bir tanesini bile saklamadan hepsini açığa çıkarıp kamuoyuyla paylaşmıyorsanız müfterisiniz. Çok açıkça itham ediyorum, müfterisiniz. Ya bunları çıkarırsınız, ya da elinizde böyle bir şey yoktur müfterisiniz, o zaman istifa etmek zorundasınız. Bu iftiranın sahipleri ya iftiralarını delillendirmek zorundadırlar, ya da istifa etmek zorundadırlar. Milleti yalanla dolanla bir kampanya öncesinde çatışma ve kavganın, kutuplaşmanın eşiğine getirmek siyasetin kurumunun işine yarayacak bir şey değildir.” dedi.