“TERÖRİST ARIYORSANIZ, AYNAYA BAKACAKSINIZ”

“Milli İradenin Önemi” Konferansı İçin Aydın’a Gelen Meral Akşener’i Binlerce Aydınlı Karşıladı

16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında Aydın’a gelen Milliyetçi Hareket Partisi’nden ihraç edilen, eski TBMM Başkanvekili, eski İçişleri Bakanı ve MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, vatandaşlara Hayır çağrısında bulundu.

Akşener; “Terörist arıyorsanız önce sağınıza, sonra solunuza, sonra aynaya bakacaksınız orada terörist kimmiş göreceksiniz.” dedi.

Şükran Güngör Kültür Merkezi’nde “Milli İradenin Önemi” konulu konferans için Aydın’a gelen MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, salonun yetersiz kalması nedeniyle dışarıda toplanan yaklaşık 3 bin kişiye hitap etti ve “neden hayır” demeleri gerektiğini anlattı.

Mitinge dönüşen “Milli İradenin Önemi” konulu konferansa; MHP eski Aydın Milletvekilleri Ali Uzunırmak, Recep Taner, delegeler ve çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

“94 YILLIK PARANTEZİ BİZ KURDUK KAPATTIRMIYORUZ”

“Hayırlı bir iş için geldik. Hayırlara vesile olacak bir iş için buradayız.” diyerek sözlerine başlayan Akşener’i coşkuyla karşılayan kalabalık, “Başbakan Meral” sloganları attı.

Akşener konuşmasında; “Siz Pazar günü AK Parti ampulünün üzerine oy basmayacaksınız, CHP’nin 6 okunun üzerine oy basmayacaksınız. MHP’nin 3 hilaline mühür basmayacaksınız. Ama şunu söylemek istiyorum, 16 Nisan Pazar günü; ‘Cumhuriyetin değerlerinin 94 yıllık parantezini kapatıyoruz’ diyenlerin, bu parantezi kapatmasını istiyorsanız, onların dediğini yapacaksınız, ama Efeler şehri, kızanlar şehri, İstiklal Savaşı’nın en önemli şehri, kurtulan değil, kurtaran şehir Aydınlı olarak gideceksiniz diyeceksiniz ki; ‘Bu 94 yıllık parantezi biz kurduk kapattırmıyoruz’, onun için hayır, hayır.” dedi.

“MENDERES’İN KEMİKLERİNİ SIZLATAN BİR DİL”

Partili Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yıllar öncesinde de mücadele edildiğini belirten Akşener; “O dönemde rahmetli İnönü’ye ya partinin genel başkanı ya da partinin genel başkanlığından istifa edip cumhurbaşkanlığını tercih edeceksiniz diyorlar. İnönü, bunu rahmetli Celal Bayar ve Adnan Menderes ile görüşüyor. CHP’de bir tüzük değişikliği yaparak sadece cumhurbaşkanı oluyor. Şimdi siz 70 sene evvel terk ettiğimiz partili cumhurbaşkanına dönüşü oylayacaksınız. Çok partili demokratik parlamenter sistem için mücadele eden hemşehriniz Menderes’in bugün kemiklerini sızlatan bir dil söz konusu. Bu sistem çok partili demokratik parlamenter sistem için mücadele eden Adnan Menderes’in kemiklerini sızlatıyor. Bu istismar dile karşı, demokrasi mücadelesi için hayır diyeceğiz.” diye konuştu.

“DANIŞMANLARIN SÖYLEDİĞİNE İTİRAZ EDİYORSAK HAYIR DİYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı danışmanlarının yaptıkları açıklamaları da değerlendiren Akşener; “3 danışman birinin adı İlnur Çelik, Mehmet Uçum, Şükrü Karatepe. Üçünün de söylediği ortak bir nokta var. O da Türkiye’nin 16 Nisan’da Cumhuriyetin temel değerlerini ortadan kaldırıp, üniter devlet olma vasfını ortadan kaldırıp, eyalet sistemine geçileceğini bugünden ilan ettiler. Eğer bu üç danışmanın söylediklerine itiraz ediyorsanız, 16 Nisan’da sandığa gidin, bu 3 danışman sarayın izni olmasa ağzını açamayacak. Bu 3 danışmanın söylediğine itiraz ediyorsak diyeceğiz ki hayır. Biz gezdiğimiz bütün illerde niçin hayır tercihinde bulunduğumuzu anlatıyoruz.” şeklinde konuştu.

“ANAYASA PROFESÖRÜ OLDUK”

18 maddelik Anayasa teklifini anlatırken herkesin birer Anayasa Profesörü olduğunu dile getiren Akşener; “Bu 18 maddelik Anayasa’nın geçmesi için Sayın Bahçeli biliyorsunuz, bu anayasa teklifinin hem müellifi hem sahibi. AKP bunun sahibi, bu sahiplerden bu Anayasanın, değiştirilecek olan anayasanın sizin iradenize sunulan, milli iradeye sunulan anayasanın niçin onaylanması gerektiğini size anlatan bir kişi olmadı biz niçin hayır denmesi gerektiğini anlatalım derken her birimiz birer anayasa profesörü olduk, ama buna karşılık AKP’nin anayasa profesörü olan milletvekillerinin hepsinin diplomalarını yakması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“BUNLARIN ÇOCUKLARI BALLI MAAŞLARA OTURDU”



Temel sorunu insanların çocuklarının üniversite mezunu olduğu ama işsiz kaldıkları şeklinde değerlendiren Akşener, “16 yılda bu ülkede açılan bir fabrika yok. 16 yılda, bu ülkede cumhuriyeti kuranların ürettiği mal mülk ne kadar değer varsa satıldı, atıldı ve yol yapıldı. Şehir hastaneleri, binaları yapıldı. Sanki babalarının cebinden yapıldı, bizim vergilerimizle zaten yapmak zorunda olduğunuz hizmetleri vatandaşların yüzüne yüzüne, gözüne gözüne kakarak gidiyorsunuz, zaten onların sahibi biziz. Sorularınız çalındı siz açıkta kaldınız, birileri girdi. Bu Anayasa’nın içinde bu haksızlığın giderilmesine dair bir madde var mı? FETÖ’yle mücadele ediliyor, hay hay edilsin. Herkese kadar indi bu iş, ama bu çocuklardan zarar gören, açıkta kalan gençlerin haklarının iade edilmesine dair bir tane kararname çıktı mı? Peşine düşüldü mü? Hayır. Çünkü FETÖ’cüler çaldı, bunların çocukları ballı maaşlara oturdu. KHK’larda kışın kullanacağımız kar lastiğine kadar hepsi var fakat bu gençlere sahip çıkılmadı.” dedi.

“TERÖRİST ARIYORSANIZ, AYNAYA BAKACAKSINIZ”

Akşener ayrıca şunları söyledi,

“Kafası bozulup ertesi gün bir ülkeye savaş ilan etme yetkisi tek bir kişiye verilir mi? Bir kişinin ikna edilmesi, şantaja maruz kalması, korkutulması, satın alınması çok kolaydır. Soruyorum size; aranızda PKK’lılarla aynı masaya oturan var mı? Devlet Oslo’da iki paralık edilirken o bürokratları oraya gönderen var mı? Habur’da teröristler davulla zurnayla karşılanırken, çadır mahkemelerin içinden Atatürk posterleri ve Türk bayrağı, teröristler rahatsız olmasın diye çıkarılırken orada olan var mı? Barzani geldi. Barzani’nin bölgesel yönetiminin paçavrasını hem Ankara’da, hem İstanbul’da göndere çekti. Ve biz Türkiye olarak Barzani’nin bölgesel yönetimini tanımış olduk. Bunun sebebine baktığımızda ‘evet’ çalışması olduğunu gördük ve Kerkük’ü verdik. Bunu yapanlar arasında burada olan biri var mı? Yok. Bizim aramızda terörist yok duyun Başbakan. Terörist arıyorsanız önce sağınıza, sonra solunuza, sonra aynaya bakacaksınız orada terörist kimmiş göreceksiniz.”

“HERKES GİDİYOR, SAYIN BAHÇELİ OTURUYOR”

Önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu’na da değinen Akşener, “Davutoğlu gitti, Binali Bey daha yerini yeni ısıtmıştı, bu arada Sayın Bahçeli Binali Bey’e herhalde hafiften rahatsızlık duydu ki başkanlık sistemini getirdi. Partiyi bir otobüs olarak hayal edin, o otobüste önde sayın Davutoğlu var. ‘Ahmet Beyinin’ dedi, sonra ‘bin Ali’ dedi. Şimdi diyor ki ‘in Ali’. Herkes gidiyor, Sayın Bahçeli oturuyor. Her seferinde çantadan bir tavşan çıkıyor.” dedi.

“HERKES HERKESİ KANDIRMIŞ”

“Türkiye’de herkes herkesi kandırmış. Sayın Cumhurbaşkanı’nı biliyorsunuz önce FETÖ kandırdı, sonra Kandil kaldırdı, Obama kandırdı, son dönemde anladığım kadarıyla ‘Trump reis’ de kandırıyor.” diye konuşan Akşener; “Böyle bir sistemin içinde AK Parti alışık. Gazeteciler sordu sayın Bahçeli’ye, ‘hayır çıkarsa ne yapmayı düşünüyorsunuz?‘ diye. ‘Beni ne ilgilendiriyor kardeşim, AK Parti’nin seçimi‘ diyerek cevap verdi. O gece Bahçeli ile Erdoğan arasında ‘kandırma’ kavgası kesin çıkacak. 2010’da bir referandum oldu. O zaman bunlar FETÖ’cülerle kanka. O zaman gördüm geleceği, tek tek AKP’nin en üst düzey yöneticileriyle gittim konuştum. ‘Anayasaya değişikliğine ihtiyaç var ama öncelikle Siyasi Partiler Yasası’nın değişmesine gerek var. Allah aşkına yapmayın, HSYK’yı ele geçiremeyeceksiniz’ dedim. ‘Merak etme her şey kontrol altında’ dendi. Eğer o Anayasa’nın içinde bu 18 maddelik değişiklik de olsaydı Sayın Erdoğan Bakanları da atayacaktı. Maliye Bakanı Reza Zarrab olurdu, Adalet Bakanı Zekeriya Öz olurdu, Diyanet’ten Sorumlu Bakan Egemen Bağış olurdu, Milli Savunma Bakanı da Adil Öksüz olurdu. Başkan Yardımcılığına da Pensilvanya’daki zat getirilirdi. Allah bizi nelerden korumuş. Onun için bunların hepsi olabilir, olabilecek ve kesinlikle bu yasa geçtiği takdirde hayata gelecek konulardır. Onun için Türkiye’yi böyle bir kabustan korumak için Allah’ın izniyle sandığa gidin ve hayır oyu verin.” şeklinde konuştu.

Değişecek maddeler arasında olan milletvekilliğinin 18 yaşa inmesi ile ilgili de; “İktidar sahipleri söz versinler, garibanın oğlunu, ya da kızını milletvekili yapacaklarsa amenna; ama garibanının çocuğunu asker, kendi çocuklarını milletvekili yapacaklar. Onun için hayır, hayır, hayır” diyen Akşener, özellikle kadınların yoğun ilgisi karşısında; “Aranızda kendimi Cem Yılmaz gibi hissediyorum.” dedi.

Akşener, konuşmasını Ülkücü yemininin bir kısmı olan, “Yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız. Ne Mutlu Türküm Diyene” sözleri ile noktaladı.