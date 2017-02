TEMA’DAN SEVGİLİLERE FİDAN

“Sevginizi fidanla büyütün”

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Aydın İl Temsilciliği, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde fidan dağıttı.

Her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde geleneksel hale getirdikleri fidan dağıtımına Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi.

“Sevginizi fidanla büyütün” sloganıyla düzenlediklerini söyledi. Efeler merkezindeki Atatürk Kent Meydanı’nda açtıkları standda selvi fidanları ve ayrıca Efeler Belediyesi’nin verdiği çiçek fidelerini vatandaşlara dağıtan TEMA Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, etkinliklerinisloganıyla düzenlediklerini söyledi.

Özdemir ayrıca; toprağa, suya doğal varlıklara karşı sevgilerini belirtmek üzere fidan dağıttıklarına dikkat çekti ve şöyle konuştu;

“Biz her yıl TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği olarak 14 Şubat günü vatanımıza, topraklarımıza, suyumuza, doğal varlıklarımıza karşı sevgimizi belirtmek üzere fidan dağıtıyoruz. Bu fidanları Orman İşletme Müdürlüğü’müzün destekleriyle sağlıyoruz. Bu yıl ayrıca Efeler Belediyesi’nin verdiği çiçek fideleriyle bu Sevgililer Günü’nü daha renkli hale getirmeye çalışıyoruz.

Bizim hayatımızda yeri olan iki önemli varlığımız var. Bunlardan biri annelerimiz, diğeri de toprak anamız. Her ikisi de bizi besleyip büyüten, hele topraklarımız hayatın devam ettiği alanlardır. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Aynı zamanda her yıl 743 Milyon Ton toprağın erozyonla gittiğini vurgulamaya çalışıyoruz. Eğer bu topraklar elimizden giderse yarınımız yok olur. Yaşam alanlarımız, geleceğimiz, insanlık yok olur. Onun için her şeyden evvel vatan topraklarımıza ve dolayısıyla bayrağımıza ve milletimizin huzur ve güvene ihtiyaç olduğunu vurgulamak istiyorum.”