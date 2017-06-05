TEMA BUGÜN HERKESİ DOĞAYA DAVET EDİYOR

Tema Vakfı Aydın İl Temsilciliği 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde herkesi doğaya çıkmaya ve doğayla temasta olmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler tarafından her sene 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü’nde TEMA Vakfı, herkesi doğaya çıkmaya, doğayla bağ kurmaya ve onu korumaya davet etti.

TEMA GÖNÜLLÜLERİ ETKİNLİKLERLE DİKKAT ÇEKİYOR

Tema Gönüllüleri ülke çapında bilgilendirme stantları ve renkli etkinlikler düzenleyerek 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekiyor.

Gönüllüler insanların doğanın hakimi değil, onun bir parçası olduğunu anlaması ve doğayı tahrip eden uygulamalar yerine doğayla uyumlu hareket etmesi gerektiği mesajını veriyor.

“OKUR-YAZAR TOPLUMU OLUŞTURMA GAYRETİ”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Tema Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir; “TEMA Vakfı Ekolojik Okur yazar toplumu oluşturma gayreti içinde.

Aydın ili genelinde; ana okulundan liseye kadar örgün eğitimin her basamağında, gönüllü öğretmenlerimizin katkılarıyla, TEMA Vakfı Çocuk ve Genç Çevre Eğitim Programlarını uygulamaktadır. 2016-2017 Eğitim öğretim yılında, 104 öğretmenimiz, İki Bin 335 öğrencimize başarıyla çevre eğitimi vermiştir. TEMA Vakfı bu eğitimlerle; yeryüzünde hayatı mümkün kılan unsurları ve doğal süreçleri bilen, doğal mekanlarla diyalog kurabilen, doğanın bir parçası olduğunu içselleştirmiş, günlük hayatındaki tercihlerinin doğaya etkilerinin farkında olan ve doğa ile uyumlu, sürdürülebilir yaşam için harekete geçebilen, doğayla kurduğu ilişkide hassas, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve çözüm aramaya yatkın, ekolojik okuryazar bireylerin çoğalmasını amaçlamaktadır.” dedi.

“BÜYÜKNOHUTÇU ÇİFTİNİ ANIYORUZ”

“5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesi ile Finike ormanlarını madencilik faaliyetlerine karşı savunan Ali ve Ayşin Büyüknohutçu çiftini saygı ile anıyoruz.” diyen Özdemir; “Basına yansıyan iddiaların yetkililer tarafından ciddiyetle ve ivedilikle sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Suçlular hak ettiği cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.