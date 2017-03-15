TARİŞ’den Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ziyareti

Aydın TARİŞ 46 No’lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Tolga Önal ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Her zaman üreticiyi desteklediği ve tarım fuarına yaptığı katkılardan dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ziyareti yaptıklarını belirten Aydın TARİŞ 46 No’lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Tolga Önal, Başkan Çerçioğlu’nun örnek hizmetlere imza attığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçioğlu, TARİŞ 46 No’lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifine çalışmalarında başarılar diledi. (İHA)