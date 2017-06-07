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07 Haziran 2017
Aydın, Ege, Ekonomi

TARIM TÜRK TV. EGE’DE…

Tarım Türk Televizyon kanalında kültür, sanat tarım ve hayvancılığın konu alındığı “Bir Adım Anadolu” programın çekimleri Ege bölgesinde sürüyor.
Aydın’ın Nazilli, Sultanhisar ve Köşk ilçelerinde “Bir Adım Anadolu” program çekimlerinin tamamlandığını belirten televizyonun programcısı Gökhan Özakel, bölgede üretimi gerçekleştirilen kestane, kiraz, çilek konusu çiftçilerle değerlendirilirken Atça’da oynanan  boğa güreşlerinin de konu alındığını belirtti.
Ege Bölgesinde Denizli, Muğla, İzmir, Manisa, Isparta, Kütahya ve Uşak’ta çekimlerin yapıldığı, Burdur, Karaman, Antalya ve Mersin’de ise program çekimlerin devam ettiğini ifade etti.
Güncel haberlerle ‘Bir Adım Anadolu’ program çekimleri tüm illerde belirli periyotlarda program hazırlık çalışmaların sürdüğü ve her cuma günleri saat 20.20’de TARIM TÜRK TV. ekranlarına taşınacağı belirtildi.

(GÜNER DOKUYUCU)

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