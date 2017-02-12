“SUSMAYACAĞIZ !..”

Önceki gün Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Aydın Şubeler Platformu kent Meydanında bir açıklama yaptı.

Dönem Sözcüsü Seyit PAK açıklamasında özetle şunları söyledi ;

“İktidarın “Sivil Darbe´si Karşısında Susmayacağız, Yılmayacağız, Onurumuzla Direnecek ve Mutlaka Geri Döneceğiz!

7 Şubat günü OHAL kapsamında yayınlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 bin 585´i Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde 330´u Yüksek öğretim kurumlarından olmak üzere, toplamda 4 bin 464 kamu personeli, tamamen siyasi ve idari karar ve tasarruflarla, ne ile suçlandıklarını bilmeden ve savunma hakkı bile tanımadan kamu görevinden ihraç edilmiştir. İhraç edilenler arasında Eğitim Sen Genel Sekreteri Mesut Fırat başta olmak üzere, çeşitli şubelerimizden yönetici ve üyelerimizin bulunması örgütlü mücadelemize yönelik açık bir tasfiye girişimi olarak dikkat çekmektedir.

Siyasi iktidar başta ekonomi, iç ve dış politika alanı olmak üzere, pek çok noktada içine düştüğü çıkmazların da etkisiyle, kitlesel ihraçlar, açığa almalar, muhaliflere yönelik gözaltı ve tutuklamalar gibi hukuksuz, yasa dışı adımlar atarak, kurmak istediği baskıcı ve otoriter rejim karşısında tehdit olarak gördüğü kamu emekçilerini ve onların örgütlü mücadelesini hedef almıştır. Hükümet, darbecilerle gerçek anlamda hesaplaşmayı bırakmıştır.

Siyasi iktidar, yıllardır eğitimin dinselleştirilmesine ve ticarileştirilmesine direnen, laik bilimsel eğitimi savunan, iş güvencesine sahip çıkan, emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürüten kamu emekçilerinden intikam alırcasına hareket etmektedir. Hükümet, yandaş medya ve yandaş sendikanın işbirliği ile oluşturulan algı operasyonu ve açıkça iftara niteliği taşıyan suçlama ve hedef göstermeler sonucunda gerçekleştirilen açığa almalar, açık bir ” yargısız infaz” dır ve hiçbir yasal hukuki dayanağı yoktur.

Hükümet ve MEB´in de çok iyi bildiği gibi, hukuken somut delillere, yargı kararlarına, mevzuata uygun yürütülen idari soruşturmalara dayanmaktan uzak bir şekilde verilen tüm kararla yasa dışıdır. Bu nedenle söz konusu operasyonun hukukla, adaletle kamuda yaşayan kitlesel kıyım´ın hukuk ilkeleri ile açıklanacak hiçbir yanı yoktur.

Kamuda yaşanan ihraçların niteliğine, ihraç edilenlere “savunma hakkı” bile tanınmamasına bakıldığında OHAL ve KMH´lara gerekçe olarak gösterilen “darbecilerle mücadele” söyleminin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı, kamuda siyasi iktidarın merkezinde olduğu büyük bir “sivil darbe” yaşandığı açıktır.

Ulusal ve uluslararası hukuku çiğneyerek yapılan ihraçları gerçekleştirenlerin 15 Temmuz´da darbe girişiminde bulunanlardan hiçbir farkı yoktur.

Bunun en somut ispatı, 15 Temmuz’da başarısız olan darbe girişiminin başarılı olması halinde yaşanacak olan her şeyin, geçtiğimiz süreçte siyasi iktidar eliyle bizzat hayata geçirilmiş olmasıdır. 15 Temmuz´da darbe girişiminde bulunanlar ile darbeyle mücadele için yola çıkıp, tüm muhalif kesimleri baskı altına almak için adımlar atanlar geçmişte olduğu gibi, bugün de aynı hedefe doğru ilerlemekte, mücadeleci sendikal çizgiyi savunan Eğitim Sen yönetici ve üyeleri başta olmak üzere, KESK ve bağlı sendikaların en mücadeleci sendikal kadroları iktidar eliyle tasfiye edilmektedir.

Hükümetin ve kamu yöneticilerinin kendilerini yargının yerine koyarak “yargısız infaz” yapmaları sonucunda kamu görevinden ihraç edilen ve açığa alınanlarla birlikte doğrudan ya da dolaylı olarak mağdur olanların sayısı 2 milyona yaklaşmıştır. Dolayısıyla iktidar eliyle kamu emekçilerini değil, tüm toplum kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini karartmaya çalışan darbeci zihniyete karşı olan herkesi yaşanan zulme sessiz ve tepkisiz kalmamaya davet ediyoruz.

Nereden ya da kimden gelirse gelsin, örgütlü mücadelemizi hedef alan, her türlü yasa dışı girişim ve saldırıya rağmen, hukuksal ve örgütlü mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.

İhraç edilen, açığa alınan tüm üyelerimiz tekrar görevlerine dönene kadar dayanışmayı daha da büyüterek mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.

Tüm bu antidemokratik ihraç kararlarına, baskılara karşın bu ülkenin onurlu ve mücadeleci kamu emekçileri olarak boyun eğmeyeceğiz.”