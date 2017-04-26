ŞÖLEN HAVASINDA KUTLANACAK 1 MAYIS’A DAVET ETTİLER

Aydın’da bazı sendikalar 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için bir araya geldi.

DİSK, Birleşik Kamu İş, KESK ve bileşenlerinin temsilcileri ve üyeleri Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda bir araya gelerek 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili olarak ortak bir açıklama yaptılar.

1 Mayıs Kutlama Komitesi Adına konuşan Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Yener Bozkurt, 1 Mayıs bayramını şölen havasında kutlamak için tüm emekçileri ve Aydın’lıları 1 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat: 13’te Atatürk Kent Meydanı’na davet etti.

“Emeğimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz, ülkemiz için, yalana, çalana, talana dur demek için, haksızlığa, hukuksuzluğa son demek için alanlardayız.” diyen Bozkurt; “Sınıf bilinciyle emeğimize, yurttaş bilinciyle cumhuriyetimize, ulus bilinciyle vatanımıza sahip çıkmak için, grevli, toplu sözleşmeli haklar için, insan onuruna yaraşır bir ücret için alanlardayız.

İş güvencemizin ve kıdem tazminatımızın gaspına dur demek için, taşeron işçilere, sözleşmeli memurlara, atanamayan öğretmenlere kadro talep etmek için alanlardayız.

Çağdaş, bilimsel ve laik eğitim için, parasız sağlık, parasız eğitim için alanlardayız. Ülkemizin zenginliklerinin özelleştirmeler yoluyla candaşa, yandaşa satılmasına, doğanın talan edilmesine dur demek için, Dünyanın en yüksek vergisini vermemek, en pahalı yakıtını kullanmamak için alanlardayız.

Tüm bağımsız Türkiye için, barış için, demokrasi için, özgürlük için alanlardayız. Yurttaşlarımızın etnik kimliklere bölünmesine, inanç farklılıklarından dolayı kıyımlar yapılmasına dur demek için, maden ocaklarının, tersanelerin, fabrikaların emekçilere mezar olmaması, yurtta ve dünyada barış içinde yaşayan bir Türkiye için alanlardayız.

Kadına ve çocuğa şiddete hayır demek için, YÖK’ün kaldırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması, sınavsız şifresiz, özerk bir üniversite için alanlardayız.

Mülakatla yandaşa hizmet eden sınav anlayışından derhal vazgeçilmesi için, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstün kılınması için, Cumhuriyetin; ‘kimsesizlerin kimsesi’ olduğunu haykırmak için alanlardayız.” dedi.